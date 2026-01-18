Dnes je neděle 18. ledna 2026., Svátek má Vladislav
Za tohle nám tělo nepoděkuje: Zlozvyk před televizí, který ničí zdraví. Děláme ho přitom všichni

18. 1. 2026 – 11:03 | Magazín | BS

zdroj: Freepik.com
Zlozvyk, který děláme prakticky všichni, může mít dalekosáhlé dopady na zdraví, tělesnou pohodu i váhu.

Také máte tendenci si k televizi brát nějaký ten zákusek? Ať už misku čipsů, oříšků, sýrových tyčinek nebo něčeho sladkého?

Nejste sami, podobný reflex si vypracovala velká většina diváků, jenže tím ani za mák neprospívají vlastnímu zdraví.

Problém je přitom prozaický: Sledování obrazu, ať už se zrovna díváte na zprávy, vážné drama, třeskutou komedii nebo třeba historický seriál, totiž zaměstnává mozek, který pak kvůli tomu odpojuje tělesné signály, na které zkrátka nemá čas, protože se musí soustředit na film.

Jinak řečeno: Nedáváte pozor a sníte víc, protože mozku dojde pomaleji, že už jste sytí a nic dalšího do sebe už vpravovat nepotřebujete. Pojídání před obrazovkou se navíc často mění ve v podstatě mechanickou rutinu a jídlo si pořádně ani nevychutnáte.

Odpočinek a nulová fyzická aktivita v kombinaci s přejídáním se tučnými, slanými (nebo naopak sladkými) zákusky pak vede k nepříliš překvapivým důsledkům: Tělesná pohoda se snižuje, váha roste a s ní i zdravotní rizika.

Rada je úplně jednoduchá: Zkuste se najíst pěkně stranou, v jídelně nebo kuchyni, zcela bez obrazovky. Soustřeďte se na jídlo, jezte pomalu a vychutnávejte si ho. Uvidíte, že jakoby kouzlem sníte najednou daleko míň, ale plní budete stejně.

A když už si opravdu musíte brát něco i k televizi: Zkuste alespoň zdravější alternativy. Třeba zeleninu s česnekovým dipem.

Tagy:
televize zlozvyky zdraví
Zdroje:
tvguru.cz, Dům a zahrada
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

