Kvůli Macinkovým zprávám pro prezidenta bude Sněmovna jednat o nedůvěře vládě
29. 1. 2026 – 9:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které prezident považuje za pokus o vydírání, bude vláda ANO, SPD a Motoristů čelit návrhu na vyslovení nedůvěry.
Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Opozice ale kritizuje, že se od Macinkových zpráv, o kterých nevěděl, Babiš nedistancoval. Vyzvala k odvolání Macinky. Shromáždění na podporu Pavla svolal spolek Milion chvilek.
Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. V úterý Macinka uvedl, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku.
"Zprávy, které v soukromé komunikaci použil ministr zahraničních věcí Macinka, považuji za nešťastně formulované," řekl Babiš. I v neveřejné konverzaci je podle něj možné volit jazyk tak, aby nepůsobil útočně. Babiš na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem životního prostředí, dodal. Serveru Seznam Zprávy premiér řekl, že o Macinkových textových zprávách poslaných prezidentovu poradci Kolářovi předem nevěděl.
Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky i předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měl Babiš jasně sdělit, zda měl Macinka jeho podporu pro svůj postup vůči prezidentovi, nebo se od toho distancovat. "Přestaňte se chovat jako srab. Odvolejte Macinku z ministerského postu, protože vyděrač do vlády nepatří," uvedl Hřib, který stejně jako další Piráti přišel na jednání Sněmovny ve flanelové košili na znamení symbolické podpory prezidentovi.
Macinkovo odvolání požadoval také předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel a končící předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Je nepřijatelné, aby ministr vydíral prezidenta, a Babiš to neodsoudil, řekl šéf lidovců. Za bagatelizaci situace označil Babišovo vyjádření předseda Starostů Vít Rakušan. Premiéra vyzval k omluvě.
Premiér by měl podle Kupky rovněž Sněmovně sdělit, zda pojede místo prezidenta na summit NATO, což v úterý tvrdil ministr zahraničí. Macinka dnes po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bruselu řekl, že tato věc se začne řešit až za několik měsíců a rovněž se o tom budou bavit na vládě. Zopakoval, že vhodnější by bylo, aby delegaci v Turecku vedl premiér, který je dominantní postavou v čele ČR na mezinárodním poli. Zopakoval, že je připraven s Pavlem usednout k jednacímu stolu, k jednání vyzval i Babiš.
Zda na summit NATO v létě pojede Babiš, nebo Pavel, není definitivně rozhodnuto, řekl novinářům šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Sám by preferoval Babiše, protože na rozdíl od Pavla zastupuje vládní koalici, podotkl. Podle Hradu je české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi hlavou státu a premiérem. Babiš přitom dříve opakovaně řekl, že Česko bude na summitu NATO reprezentovat prezident.
Kluby opozičních ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů dnes Okamurovi předaly podpisy poslanců potřebné ke svolání schůze, na které chtějí vyslovit nedůvěru vládě. Šéf Sněmovny schůzi dolní komory svolal na příští úterý od 09:00. Vládní koalice je podle Okamury připravená i na delší debatu, počítá i s jednáním ve středu. Babišova vláda přitom důvěru Sněmovny získala 15. ledna. Aby padla, muselo by hlasovat pro svržení kabinetu nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Koaliční kabinet přitom disponuje většinou 108 hlasů.
Spolek Milion chvilek svolal shromáždění na podporu Pavla na neděli 1. února na pražské Staroměstské náměstí, oznámil na facebooku. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň vybídl veřejnost k podpisu výzvy Stojíme za prezidentem, kterou spolek vypsal loni na konci roku. K dnešním 20:00 ji podepsalo víc než 386.000 lidí.