Káva a krevní tlak: jak ovlivňuje zdraví a kolik šálků denně je bezpečné
11. 11. 2025 – 9:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Káva je pro mnohé z nás ranním rituálem, bez kterého den ani nezačne. Je to první dotek tepla, vůně i chvilky pro sebe. Jenže co když vás trápí vysoký krevní tlak? Můžete si i tehdy dopřát svůj oblíbený šálek – nebo byste měli raději přejít na bylinkový čaj?
Kofein je jako malý elektrický výboj pro vaše tělo – během pár minut po šálku kávy vás probudí, rozhýbe krevní oběh a na krátký čas zvýší tlak. Zhruba do půl hodiny se dostaví pocit energie a soustředění. Pokud už takový efekt necítíte, je možné, že jste si na kofein jednoduše zvykli. Tělo se totiž dokáže přizpůsobit a u lidí, kteří pijí kávu pravidelně, bývá její účinek mnohem mírnější.
Naopak pokud si kávu dopřáváte jen občas, může vás zaskočit – srdce začne bít rychleji, může se vám zamotat hlava, tep vystoupá a tělo reaguje citlivěji. Právě proto je důležité znát své hranice. Káva totiž není zakázané potěšení, ale spíše výsada, kterou je třeba umět si dávkovat.
Když tělo mluví řečí kofeinu
Kofein působí na tělo rychle a docela předvídatelně. Už půl hodiny po kávě může krevní tlak vyskočit o pár jednotek nahoru – obvykle o 5 až 10 mm Hg. Srdce začne bít o něco rychleji, cévy se na okamžik stáhnou a tělo se probudí. Po dvou až třech hodinách se tlak zase většinou vrací do normálu.
Tohle ale platí hlavně pro lidi, kteří si kávu dopřávají pravidelně. Tělo si totiž na kofein zvyká – reaguje klidněji, tlak tolik nevyskočí a šálek se stává spíš ranní útěchou než fyzickou zátěží. Naopak ti, kteří pijí kávu jen občas, mohou po espressu cítit intenzivněji bušení srdce, tlak v hlavě nebo náhlé zrychlení tepu.
Když se z každodenního rituálu může stát zátěž pro srdce
Dlouhodobé studie přitom ukazují, že pravidelné pití kávy obvykle nevede ke zvýšenému riziku vysokého tlaku – u některých lidí naopak působí neutrálně, nebo dokonce mírně příznivě. Káva tedy sama o sobě není hrozba. Problém nastává, až když je tlak opravdu vysoký – nad hodnoty 160/100 mm Hg – nebo když má člověk další zdravotní potíže se srdcem či cévami.
V takových případech už káva přestává být kamarád a může zatížit srdce víc, než je bezpečné. Vědci proto doporučují, aby lidé s těžší formou hypertenze omezili konzumaci na jeden šálek denně, nebo ji úplně nahradili bezkofeinovou alternativou.
Pokud máte tlak pod kontrolou a lékař nemá námitky, není důvod si kávu odpírat. Stačí ji pít s respektem – naslouchat svému tělu, sledovat, jak reaguje, a nenechat se svést k přehánění.
Když je doporučeno jí vysadit - co pít místo kávy?
Když vám kardiolog nebo jiný odborník kávu kvůli zdraví nedoporučí, existují i jiné možnosti. Dobrá zpráva je, že kávy se vůbec vzdát nemusíte – jen možná bude mít jiný obsah. Pokud vám lékař doporučil omezit kofein, zkuste sáhnout po bezkofeinové kávě. Chuťově je téměř k nerozeznání od klasické, jen vám po ní srdce nebude bít do rytmu maratonu. Moderní způsoby dekofeinizace už zachovávají vůni i aroma, takže si šálek můžete vychutnat s úplně stejným potěšením, jen s větším klidem na duši.
Pokud se vám ale chce trochu experimentovat, existuje několik přírodních alternativ, které tělu dodají energii jemněji a bez výkyvů krevního tlaku.
- Cikorka – pražený kořen čekanky, který chutí připomíná kávu, ale neobsahuje kofein. Navíc podporuje trávení a je šetrná k žaludku.
- Ječmenná káva (melta) – oblíbená klasika našich babiček. Jemná, lehce karamelová a ideální pro odpolední chvíle klidu.
- Zelený čaj – obsahuje sice tein, ale jeho účinek je pozvolnější. Zvyšuje soustředění, zklidňuje mysl a prospívá cévám.
- Rooibos – zázrak z Jižní Afriky bez kapky kofeinu. Podporuje imunitu, zklidňuje nervy a je ideální i před spaním.
- Matcha – pokud potřebujete energii na delší dobu, matcha čaj je ideální volba. Zvyšuje bdělost, ale nezvedá tlak tak prudce jako espresso.
Ať už si vyberete kteroukoliv variantu, nejdůležitější je zachovat ten malý rituál klidu a tepla, který káva symbolizuje. Protože někdy to, co nám dělá dobře, není samotný kofein, ale chvíle, kdy si dovolíme zpomalit a být jen sami se sebou.