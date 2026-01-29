Nejhorší český film? Žalostné katastrofě nezabránil ani Bolek Polívka
29. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Vzhledem k tvůrčímu původu nešlo mít přehnaná očekávání, film ale i ta dokázal zklamat.
Že režisérka Eva Toulová, kulantně řečeno, zatím stále spíše čeká na svou trefu do černého, je empirický fakt. Až s trochou odstupu lze ale teprve pořádně zhodnotit, jak vlastně dopadla její novinka Krtkův svět, která si odbyla premiéru 5. června 2025.
Budeme-li brát uživatelské hodnocení na ČSFD za směrodatný ukazatel, může si Eva v téměř pohádkovém stylu odnést dobrou a zlou zprávu. Ta (relativně) dobrá je, že Krtkův svět není nejhorší český film historie, protože pár kousků s ještě nižším číslem by se v databázi našlo.
Zlá novina je, že k nim opravdu nemá zrovna daleko. Film totiž získal divácké skóre 11 %, což je naprostá katastrofa, které přes veškerou snahu nezabránila ani herecká hvězda první kategorie. Ani Bolek Polívka totiž nezvládne vykřesat něco z ničeho.
Nadšením netryskala vcelku pochopitelně ani kritika:
„Eva Toulová opět velmi nekompetentně zbastlila neproblematický pomník jedné velmi problematické veřejné figury a výsledek je natolik otřesný, až časem může nabýt značné campové kvality. Laťka byla nastavena na dně, Krtek ji ale dokázal podhrabat,“ stojí v recenzi na MovieZone.
„Doteď nás Toulová 'omračovala' svými amatérsky provedenými romantickými komediemi a vlastním produkčním modelem. Teď přešla k obhajobě někoho, kdo porušuje zákony, ignoruje pokuty a dál provozuje nelegální činnost. Pokud je tedy krása symbolem pravdy, jak přísahali někteří velikáni kinematografie, Toulová dokazuje, že platí i opak. Odpudivost je symbolem dezinformací,“ soudí Český rozhlas.
„Když se potká naivní sluníčkářská agitka s filmařskou neobratností, průšvih se dá očekávat. V případě novinky kin Krtkův svět se však přidává ještě skutečná kauza v pozadí, pojímaná tak jednostranným pohledem, že v podobě televizní publicistiky by vůbec neprošla,“ otevírá svou recenzi Mirka Spáčilová na iDnes.cz.
„Režisérka Eva Toulová je skutečným dnem současné romantické komedie. Můžeme být rádi, že je film špatně udělaný, protože kdyby byl lépe udělaný, byl by společensky ještě mnohem nebezpečnější,“ glosuje Radiožurnál.
„Předchozí filmy Evy Toulové byly přehlídkami syntetické romantiky a okatého product placementu. Špatné, ale neškodné. Ten nejnovější, vyprávějící o boji jednoho českého podnikatele proti „prohnilému, zkorumpovanému systému“, je účelovým propagandistickým útokem na právní stát, média a instituce,“ uvádí shrnutí na ČT Art v recenzi, která dokonce odmítla vůbec uvádět jméno filmu, protože i to by byla reklama, kterou si nezaslouží.
Inu... chtělo by se prohlásit něco vzletného ve stylu "znovu a lépe", problém je, že Toulová už ono znovu stihla a lépe to nebylo – její nejnovější komedie Deník shopaholičky se na ČSFD pyšní srovnatelně tristním skóre 10 %.