První debata Trump-Biden: Urážky, skákání do řeči a překřikování

Pro někoho zábavná podívaná, pro někoho nejhorší, jakou kdy viděl. Taková byla první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Donald Trump byl prostě Donald Trump, Joe Biden působil méně ospalým dojmem než obvykle. Kdo vyhrál v přestřelce urážek?

Obsazení nejvyššího soudu, nezvládnutá pandemie covidu-19, násilnosti a demonstrace v amerických městech po sporných policejních zásazích proti černochům, klimatická změna, prezidentovy daňové machinace. To byla hlavní témata debaty republikánského prezidenta Trumpa a jeho demokratického soupeře Bidena na stanici Fox News.

Obsah byl ale ve skutečnosti vedlejší, úroveň debaty dle očekávání určil Trumpův známý styl, jemuž se Biden musel se skřípěním zubů přizpůsobit. Diskusi charakterizovaly ostré urážky, skákání do řeči a překřikování. Zaznívaly vzájemné invektivy jako "byl jsi na univerzitě nejhorší ze třídy", "nejhorší prezident USA", "není na tobě nic chytrého", "Putinův mazánek", "šašek", "lhář", "rasista", "koukej mlčet", "nemáš na to", "loutka krajní levice", "platíš menší daně než učitel", "kdybys byl prezidentem ty, měli bychom dva miliony obětí koronaviru" nebo "jsi sedmačtyřicet let ve Washingtonu a neudělal jsi nic". Kdo komu co z toho řekl, vlastně ani není důležité.

Devadesátiminutovou debatu vedl novinář Chris Wallace a měl plné ruce práce s tím, aby ji udržel jakž takž pohromadě. Snažil se Trumpa přimět, aby nechal Bidena domluvit, a připomínal mu, že moderátorem debaty je on, nikoli prezident.

Vliv debat na volební výsledek se přeceňuje

Podle komentářů šlo o nejchaotičtější debatu za poslední léta. "Debata byla jako celá země: Všichni mluví. Nikdo neposlouchá. Nikdo se nic nedozví. Je to zmatek," napsal zpravodajský web Axios. Moderátoři CNN označili debatu za nejhorší, jakou kdy viděli. Podle BBC byl vítězem duelu Biden. "Jeho hlavním cílem bylo dokázat Američanům, že je schopen ustát tlak, že jeho vyšší věk pro něj není problém. Musel ukázat, že dokáže přijmout tvrdou ránu a zachovat chladnou hlavu. Tuto laťku se mu převážně dařilo překonávat, ačkoli to bylo přinejmenším částečně dáno tím, že Donald Trump svými neustálými poznámkami a přerušováním nedal bývalému viceprezidentovi mnoho příležitostí k tomu, aby řekl něco, čím by skutečně poškodil svou kampaň," píše se v analýze.

Dopad televizních debat se ale ve skutečnosti velmi přeceňuje. Podle analýz sice volební výsledek kdysi výrazně ovlivnila debata Johna F. Kennedyho a Richarda Nixona, dnes ale hraje mnohem větší roli zpravodajství v delším časovém úseku.

Podle průzkumů vede demokratický kandidát Joe Biden a zpravodajství mu v tom výrazně nahrává: debakl kolem zvládnutí koronavirové nákazy, Trumpovi daňové machinace, rasové nepokoje. Je ovšem třeba připomenout, že před čtyřmi lety to nebylo jiné. Hillary Clintonová bodovala v televizních debatách, vedla v průzkumech, dlouho byla v čele při samotném sčítání hlasů – a ve finále dokonce získala o téměř tři miliony hlasů víc. S Trumpem prohrála jen kvůli americkému volebnímu systému.

A kdo je tedy vítězem první prezidentské televizní debaty? Těžko říct. A pravděpodobně nebudeme o nic chytřejší ani po těch dalších dvou.