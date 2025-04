Zarážka do dveří za miliony! Z obyčejného šutru senzace století

Nikdo by netušil, že obyčejná zarážka do dveří ukrývá poklad z pravěku. Když odborníci zjistili, co žena celá léta používala, zůstali v šoku.

Je to příběh jako z pohádky – ale stal se doopravdy. Obyčejná rumunská žena z malé vesnice na jihovýchodě země žila po desetiletí s pokladem doslova u nohou. Každý den otevírala dveře svého skromného domu a podepřela je kamenem, který jí kdysi padl do oka při procházce kolem potoka. Netušila, že drží v ruce kus zkamenělé pryskyřice starý desítky milionů let – a že jeho hodnota přesahuje 1,1 milionu dolarů, tedy v přepočtu více než 25 milionů korun. Zvláštně zbarvený kus kamene, vážící 3,5 kilogramu, našla žena už v 60. letech minulého století. Líbil se jí jeho teplý červeno-oranžový odstín a hebký, lesklý povrch. Bez velkého přemýšlení ho přinesla domů a začala používat jako zarážku do dveří – prostě praktický kámen, který se nikam nekutálí.

Nikdo z rodiny nikdy nezapochyboval, že by šlo o něco víc než hezký kámen. I když měl jantar charakteristický vzhled, většina lidí si ho spojuje spíš s drobnými šperky než s obřím balvanem. V oblasti Colți, odkud jantar pochází, se sice tento přírodní drahokam těžil už od 20. let, ale takto velké kusy jsou naprostou raritou. Po ženě zůstal jantar na svém místě i po její smrti v roce 1991. Dveře podpíral dál – i když se kolem něj mezitím vystřídaly generace, stárnoucí nábytek i nová televize. Až po několika letech ho jeden z příbuzných začal zkoumat trochu víc. Něco na něm mu nehrálo – byl příliš teplý na dotek, neobvykle těžký, a jeho barva pod světlem doslova zářila. Kámen se dostal do rukou rumunských odborníků, kteří s ním neváhali a poslali ho na důkladnou expertizu do Polska, do renomovaného Muzea historie v Krakově. Tamní geologové a mineralogové nevěřili vlastním očím.

zdroj: Profimedia.cz

„Jedná se o tzv. rumanit – vzácnou odrůdu jantaru známou svými sytými červenými tóny,“ potvrdili odborníci. A co víc – odhadli stáří tohoto unikátu na neuvěřitelných 38 až 70 milionů let. To znamená, že vznikl v období, kdy po Zemi ještě kráčeli dinosauři! Daniel Costache, ředitel Provinčního muzea v Buzău, kde je jantar nyní vystaven, mluví o objevu jako o přelomovém: „Je to jeden z největších známých kusů jantaru na světě a rozhodně největší svého typu. Jeho hodnota je pro vědu i kulturu nevyčíslitelná.“

Je až neuvěřitelné, že tak cenný kámen nikdo dříve neukradl. Oblast byla několikrát cílem zlodějů, kteří se specializovali na drahé kameny a starožitnosti. Ale tento nenápadný „doorstop“ jim vždy unikl. Možná i díky tomu, jak obyčejně působil – kdo by hledal milionový poklad zrovna pod dveřmi? Po letech v anonymitě jantar konečně našel své místo – v muzeu, za bezpečnostním sklem, kde ho může obdivovat celý svět. A z domu, kde kdysi sloužil jako zarážka, se stal tichý svědek jednoho z nejbizarnějších nálezů posledních desetiletí.