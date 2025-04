Z Nobelovky na černou listinu! USA potrestaly slavného prezidenta!

USA bez varování zrušily vízum legendárnímu mírotvůrci Óscaru Ariasovi. Důvod? Mlčí. On sám naznačuje: vadí jim moje názory na válku, zbrojení a obchod.

Co skrývá americká diplomacie? Věhlasný kostarický politik, bývalý prezident a držitel Nobelovy ceny za mír Óscar Arias (84) se ocitl uprostřed mezinárodní aféry. Spojené státy mu bez varování a bez jediného slova vysvětlení zrušily vízum. A to i přesto, že šlo o státníka, kterému Amerika v minulosti s úctou udělila neuvěřitelných 93 čestných doktorátů. Arias se o šokujícím kroku dozvěděl z prostého e-mailu amerického ministerstva zahraničí. „Na základě nových informací, které vyšly najevo po vydání víza, se domníváme, že již nemusíte být způsobilý,“ stálo v krátké zprávě. Bez podpisu, bez osobního kontaktu. Pokud chce cestovat, ať si prý vízum požádá znovu. Arias netají, že má na globální dění ostrý a vyhraněný názor – ale vždy s důrazem na mír a lidská práva. Kritizoval americkou vojenskou podporu Ukrajině, konflikt v Gaze i tvrdou obchodní politiku vůči Číně. A především – dlouhodobě se staví proti militarismu a plýtvání veřejnými prostředky na zbrojení.

„Jeden z mých celoživotních cílů bylo odzbrojení. Investovat do škol, nemocnic, ochrany přírody. A ne do zbraní, které zabíjejí,“ říká Arias. Je to právě tento postoj, který může být trnem v oku mocným ve Washingtonu.

zdroj: Profimedia.cz

Navíc, krátce před oznámením zrušení víza vystoupil Arias s ostrou kritikou nedávného rozhodnutí prezidenta Trumpa – uvalit 10% clo na zboží z Kostariky, země, která se podle Ariase vždy snažila o korektní a otevřený obchodní vztah s USA. „Je to absurdní. Spojené státy samy prosazovaly volný obchod a teď couvají jako dítě, které si bere míček a odchází z hřiště,“ nešetřil Arias kritikou. Další ránu podle něj představuje rozhodnutí USA zrušit Agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), která desítky let pomáhala lidem v nejchudších částech světa. „To je přímo proti základním morálním hodnotám,“ říká Arias. „Co to vypovídá o prioritách země, která se považuje za vůdce svobodného světa?“

Arias sám přiznává, že přesný důvod odebrání víza nezná. Ale načasování i dlouhodobé napětí s americkými představiteli mu dávají jasný signál: někomu vadí.

„Mě to netrápí. Já už mám od USA 93 čestných doktorátů. Hlavní důvod, proč jsem tam jezdil, už není. Ale přesto mě to bolí – obdivuji ten národ, tu kulturu, ty lidi,“ řekl s jistou dávkou smutku, ale i hrdosti. A dodává se vzkazem, který rezonuje daleko za hranicemi Latinské Ameriky:

„Zrušením víza mě nezastavíte. Můj hlas budou slyšet dál.“