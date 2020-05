Psací stůl nejmocnějšího muže planety: Pochází z lodního vraku

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Slavný pracovní stůl amerických prezidentů je vyroben z vraku lodi z 19. století. Sedávali u něj Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama - a dodnes u něj úřaduje Donald Trump.

V Oválné pracovně Bílého domu stojí od roku 1977 psací stůl z dubového dřeva. Jmenuje se Resolute Desk, což by na první pohled mohlo mít jakýsi skrytý význam, ve skutečnosti je ale název odvozen od britské lodi HMS Resolute. Ta při jedné polární expedici v Arktidě uvízla v ledu a v roce 1854 ji posádka opustila. O rok později loď u Baffinova ostrova objevili američtí velrybáři. Spojené státy ji následně opravili a poslali zpět do Anglie.

Loď pak fungovala do roku 1879. Po její likvidaci nechala britská královna Viktorie vyrobit z vraku plavidla v loděnicích v Chathamu tři psací stoly a v roce 1880 jeden z nich na znamení přátelství darovala tehdejšímu (devatenáctému) americkému prezidentovi Rutherfordovi Birchardu Hayesovi. Stůl stával na různých místech Bílého domu. Po atentátu na prezidenta Kennedyho v roce 1963 budovu opustil a jezdil po putovních výstavách.

V Oválné pracovně se vystřídalo šest různých stolů: kromě výše zmíněného ještě Theodore Roosevelt desk, Hoover desk, Wilson desk, Johnson desk and C&O desk. Bezmála půltunový Resolute Desk se sem nastěhoval v roce 1977 za Jimmyho Cartera a od té doby u něj sedávají všichni prezidenti – až na George H. W. Bushe, který používal C&O desk.

Resolute desk je ale zřejmě nejznámější, a tak nepřekvapí, že se dodnes vyrábějí jeho repliky, které si zájemci mohou za nemalý peníz pořídit.

A asi nepřekvapí, že pokud jde o historii tohoto unikátního kusu nábytku, prezident Trump v tom trochu plave. Při návštěvě francouzského kolegy Emmanuela Macrona v dubnu 2018 mu například nakukal, že stůl pochází z roku 1814 a že si prezidenti mohou vybírat z osmi stolů. Obojí těsně vedle, pane prezidente.