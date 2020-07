Proč se volí prezident právě v listopadu

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Úterý po prvním listopadovém pondělku je tradičně den, kdy se volí americký prezident. Ale proč zrovna v tento den?

Pokud raper Kanye West myslí vážně svou ohlášenou kandidaturu na amerického prezidenta, utká se v podzimních volbách zřejmě s demokratem Joem Bidenem a republikánem Donaldem Trumpem. Jméno nového šéfa Bílého domu budeme znát v listopadu – a tento termín má svou historicky danou logiku. Důvodem byla – kupodivu - tradice a struktura Spojených států jako agrární země.

V roce 1845 americký Kongres stanovil, kdy se konají prezidentské volby – je to vždy v úterý po prvním listopadovém pondělku. Listopad je totiž ideální měsíc pro farmáře: úroda už je tou dobou obvykle sklizena a pod střechou, potažmo zpracována, ale přitom ještě nestihla přijít zima, sníh a závěje. Ty by totiž byly velkou překážkou na cestě k volbám, a z toho plyne ono pravidlo, podle něhož se volí v úterý po prvním listopadovém pondělku.

V listopadu se mělo odvolit pokud možno co nejdříve, ale bylo třeba počítat s tím, že cesta k volbám zabere určitý čas. Bylo na ni tedy třeba vyhradit alespoň jeden den, aby všichni stihli dorazit. Neděle ovšem nepřicházela v úvahu, to se přece chodí do kostela. A tak byl na cestu vyhrazen pondělek a v úterý se volilo.

Letos tedy termín 59. volby prezidenta Spojených států amerických připadá na 3. listopadu. Čtyři měsíce před tím favorizují průzkumy bývalého viceprezidenta Bidena. Trumpovi u voličů zřejmě uškodilo, jak reagoval na koronavirovou krizi a na protesty po smrti Afroameričana George Floyda.