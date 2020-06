Může taková věc, jako je bradka, pomoct vyhrát prezidentské volby?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Pohledný prezident je jistě pro voliče přijatelnější než šereda nebo nevýrazný typ. A seriózní vhled může leckdy sehrát stejně důležitou roli jako politický program.

Je-li řeč o šestnáctém americkém prezidentovi Abrahamu Lincolnovi (1809-1865), obvykle si každý představí pohublého muže se smutným výrazem, cylindrem a typickým tmavým vousem. Je ovšem třeba připomenout, že po většinu prezidentské kampaně v roce 1860 byl Lincoln hladce oholen – jako celý svůj dosavadní život. Co ho tedy přimělo ke změně image?

V říjnu mu napsala jistá jedenáctiletá Grace Bedellová, která mu drze doporučila, aby si nechal narůst bradku, protože by zakryla jeho příliš hubený obličej. Vyslovila názor, že by tím byl mnohem atraktivnější pro dámy, které by pak jistě přesvědčily své manžely, aby mu dali ve volbách hlas.

"Vzhledem k tomu, že jsem bradku nikdy nenosil, nepovažovali by to lidé za hloupou přetvářku, kdybych s tím teď začal?" odpověděl dívce zdvořile Lincoln. Čili jinými slovy: díky za radu, ale zůstanu takový, jaký jsem.

Navzdory tomu si během měsíce opravdu nechal bradku narůst. Asi si lze těžko představit, že by pár chlupů na bradě mohlo rozhodujícím způsobem ovlivnit volby, ale návrh malé Grace nepochybně vedl k tomu, že výraznou tvář a ikonický vzhled prvního republikánského prezidenta pozná každý – na rozdíl od řady jeho předchůdců a následovníků. Však také čerstvý prezident prokázal Grace svou vděčnost, když se s ní osobně setkal během návštěvy v jejím domovském Westfieldu v únoru 1861.

Lincoln je dodnes považován za fanatického bojovníka za rovnoprávnost a svobodu černých otroků. Pravda je ovšem taková, že byl především pragmatik a jeho hlavním cílem byla jednota země. Jeho projevy a další dokumenty jasně dokazují, že sice otrokářstvím pohrdal, ale zpočátku respektoval právo platné v jižanských státech a volil v tomto ohledu umírněný tón i taktiku. V srpnu 1862 například v dopise zakladateli Republikánské strany Horaci Greeleymu napsal, že jeho hlavním cílem v občanské válce (1861-1865) je záchrana Unie, nikoliv zrušení či zachování otrokářství. "Pokud bych dokázal zachránit Unii, aniž bych osvobodil jediného otroka, udělal bych to," zdůraznil.

Osvobození otroků se však již nedožil. Patnáctého dubna 1865 jej zastřelil sympatizant Konfederace John Wilkes Booth. Tři dny před atentátem prý měl Lincoln sen, v němž svou smrt de facto předpověděl.

Grace Bedellová prezidenta přežila o 71 let. Zemřela v listopadu 1936, dva dny před svými osmaosmdesátými narozeninami.