Z Koreje rovnou k nám: Redakce pro vás otestovala kosmetické produkty a odhalila tajemství dokonalé pleti – a nestačila se divit!

Porcelánová pleť bez jediné chybičky? Zdá se, že tajemství korejských krásek konečně dorazilo i k nám. Jemně sjednocený tón pleti, přirozený glow bez efektu masky – přesně to slibují magické produkty z Koreje. Redakce se rozhodla je otestovat na vlastní kůži… a teď je už nechce dát z ruky.

Dlouho jsme hledali produkty, které by na pleti dokázaly rafinovaně zamaskovat přibývající věk tak dokonale, že si toho okolí ani nevšimne. A musíme říct, právě tyto korejské zázraky nás opravdu přesvědčily. Přistupovali jsme k nim zprvu s lehkou nedůvěrou, ale efekt se dostavil dřív, než jsme čekali. Některé překvapily už po několika hodinách používání.

Pokud hledáte péči, která skutečně funguje, dejte jim šanci. Možná budete stejně příjemně překvapeni jako my.

COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream: Zázrak, který hojí, vyživuje a zjemňuje

Nanést si na pleť šnečí sekret možná zní asi neobvykle – ale jakmile ho jednou vyzkoušíte, pochopíte, proč se tento krém stal kultovním. COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream obsahuje 92 % šnečího mucinu – látky s mimořádnými regeneračními a hydratačními účinky. Zklidňuje podráždění, pomáhá hojit drobné jizvy a obnovuje ochrannou bariéru pleti.

Jeho textura je spíše lepkavá emulze než klasický krém, ale efekt? Viditelný už po několika dnech pravidelného používání.

„Záněty mávnutím proutku postupně mizí, nejdříve na bradě zmizely a to za tři dny. A make-up držel jak přibitý – žádná šupinka

Reedle Shot 300: Neuvěřitelně účinná domácí mezoterapie z pohodlí domova

Tento produkt je jednoznačný vítěz. Přináší okamžitý efekt srovnatelný s kosmetickým ošetřením – jen s tím rozdílem, že ho zvládnete v pohodlí vlastní koupelny. Pleť je po něm rozzářená, na dotek neuvěřitelně hebká a viditelně omlazená.

Reedle Shot 300 obsahuje mikročástice, které jemně pronikají do vrchní vrstvy pokožky a zajišťují hlubší vstřebávání aktivních látek, jako jsou kyselina hyaluronová, kolagen nebo peptidy. Aplikace může mírně štípat, ale už ráno je výsledek nepřehlédnutelný.

„Pleť byla první den napnutá, ale už druhý den jsem slyšela od kolegyně: Ty jsi někde byla? Vypadáš odpočatá! Když jsem jí prozradila, co za tím stojí, okamžitě si produkt vzala na vyzkoušení taky.“

Skin79 BB 79: Nejlepší BB krém, jaký jsme kdy vyzkoušely

Na první pohled nás zaujal elegantním balením, ale skutečné překvapení přišlo hned po prvním použití. Skin79 Super+ Beblesh Balm, známý jako BB 79, perfektně sjednocuje tón pleti, zakrývá drobné nedokonalosti, intenzivně hydratuje a zároveň chrání díky SPF 30.

Výsledek? Přirozeně projasněná a hladká pleť bez efektu masky. Ideální pro každodenní nošení – když chcete vypadat svěže a upraveně, ale přitom přirozeně.

„Ten glow! Přesně ten typ záře, který čekáte od luxusního make-upu – a BB krém ho zvládne sám. Pleť je sjednocená, vyhlazená a působí přirozeně krásně. Byla z něj nadšená i naše profesionální vizážistka!“

COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser: Jemné a účinné čištění

Pokud hledáte jednoduchý, a přitom vysoce účinný čisticí gel, tenhle si rozhodně zamilujete. COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser důkladně čistí bez narušení přirozeného pH pokožky. Obsahuje čajovníkový olej, který působí antibakteriálně, ale nevysušuje.

Perfektní jak pro ranní osvěžení, tak večerní očistu po dni v make-upu či SPF.

„Čistá, ale ne napnutá. A mizí i drobné pupínky na čele. Po ránu jsme měli pocit, že se cítíme doslova o pár let mladší.“

COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner: Exfoliace, která neštípe

Exfoliace nemusí nutně pálit ani dráždit – právě naopak. COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner využívá jemné ovocné kyseliny k odstranění odumřelých buněk, sjednocení tónu pleti a zmenšení pórů. Díky svému složení je vhodný pro smíšenou i mastnou pleť, ale snese ho i ta citlivější náchylná k červenání

„Póry na nose už nejsou černé! Pleť je na dotek hladší – výsledek, který vás vážně mile překvapí.“