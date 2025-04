Tvrdý životní příběh: Leoš (44): Dlouholetá milenka mě vydírala kvůli dítěti. Pak udělala něco, co bych nečekal ani ve zlém snu!

Leoš si dlouho zahrával s ohněm zvaným milenka. Co začalo jako nevinné rozptýlení, se postupně proměnilo v lavinu, kterou už nešlo zastavit. Až příliš pozdě pochopil, že tenhle románek ho může úplně zničit.

Nikdy bych neřekl, že se do takové situace dostanu já. Úspěšný chlap, co měl všechno pod kontrolou. Miloval jsem svou rodinu, své postavení i vybudovaný respekt. A k tomu... jednu bokovku. Gabrielu. Byl to nevinný flirt, který se časem změnil v roky trvající vztah. Věděla, že mám ženu. Nikdy si nestěžovala. Až do toho večera, kdy jsem vzal manželku na důležitou společenskou akci. Místo ní.

Když mi přišla zpráva od milenky, pochopil jsem, že jde do tuhého

Gabriela se posledních pár dní necítila dobře a já začínal mít pocit, že to mezi námi možná končí. Nebylo to už jako dřív. I proto jsem se rozhodl vzít na jednu důležitou firemní akci mou ženu Alici. Po dlouhé době jsme spolu strávili večer jen my dva a musím říct, že jí to neskutečně slušelo. Smála se. A já si najednou uvědomil, jak moc mi to chybělo.

Jenže už druhý den přišla zpráva od Gabriely. Krátká a dost úderná: „Buď se mnou počítáš do budoucna, nebo si o mně tvoje žena brzy přečte víc, než bys chtěl.“ Zůstal jsem zírat na displej. Gabriela nikdy dřív nemluvila o žádném "my". Všechno mělo své hranice. Nebo jsem si to aspoň myslel.

Jenže to nebylo všechno. O pár dní později mi oznámila, že je těhotná. A že bude potřebovat finanční podporu. Prý hodně. A že na to rozhodně nechce být sama.

Moje žena na všechno přišla

Ani nevím, jak se to všechno seběhlo. Ale Gabriela jako by si usmyslela, že mě úplně vysaje. Nejen z energie, ale především z peněz. Snažil jsem se to nějak ukočírovat. Jenže ona chtěla všechno – exkluzivní kočárek, luxusní bydlení s nadstandardní výbavou, značkové oblečky pro dítě, o kterém jsem tehdy ještě ani nevěděl, jestli je moje. Moje finance lítaly z účtu a já vlastně ani netušil, za co přesně.

Než přišel moment, kdy si toho všimla má žena. Požádala mě o peníze na školné pro naši dceru. Neměl jsem. Musel jsem sáhnout do úspor. A to byl začátek konce. Okamžitě začala pátrat, kam mizí naše peníze. O pár dní později přišla domů se zcela jasným tónem: „Sešla jsem se s tvou milovanou Gábinkou. Myslela jsem, že jsme partneři. A ty jsi mě mezitím několikrát podvedl. A co víc – je těhotná!“

Měla slzy v očích. Vzala štůsek papírů, které mi mrštila pod nohy, a ještě ten večer se s dcerou odstěhovala.

Myslel jsem, že si s ní založím novou rodinu

Odchod ženy mě zasáhl, ale co jsem mohl dělat. Čekal jsem dítě s jinou. Gábinka dostala vše, na co si ukázala. Nabídl jsem jí, že můžeme žít spolu. Najednou se tomu ale začala bránit.

„Víš co, už jsem zvyklá žít sama. Nechci se starat o chlapa,“ odbyla mě ve čtvrtém měsíci těhotenství. „Nechtěla jsi přece být na to sama?“ namítl jsem. „Změnila jsem názor. Takhle mi to vyhovuje víc,“ usmála se a pohladila si bříško. Čekala se mnou syna a já si bláhově myslel, že spolu vytvoříme novou rodinu. Jenže Gabriela mi připravila ještě jedno nečekané překvapení.

V Gabriele jsem se krutě přepočítal

Ke konci těhotenství mi oznámila, že mě nechce přiznat jako otce. Našla si nového partnera, s nímž to prý cítí jinak než se mnou, a nechce, abych do toho jakkoliv zasahoval. Prý jí to dlužím za ty roky utajování.

„Ale je to můj syn,“ bránil jsem se. „Ano, ale vychovávat ho bude někdo, kdo na to má,“ odvětila chladně. Zůstal jsem stát jako opařený. „Vždyť jsi dostala všechno, co jsi chtěla.“

„Tak to prostě je. Smiř se s tím. A pokud mi zasáhneš do života, řeknu všem, co jsi za člověka. Vím toho na tebe dost,“ uzavřela to bez jediného mrknutí.