V Praze bude o víkendu půlmaraton, připravte se na uzavírky

Řidiči aut a cestující v městské hromadné dopravě v Praze se musejí připravit na omezení vyvolaná sobotním 25.

ročníkem půlmaratonu. Opatření se dotknou především centrální části hlavního města v okolí Vltavy, v některých ulicích kolem trasy závodu bude zakázané parkování nebo se dočasně uzavřou. Pro dopravu v centru by lidé měli přednostně využít metro. V tiskové zprávě to dnes ČTK oznámil pražský magistrát.

Půlmaraton, na který se přihlásilo zhruba 16.000 běžců, odstartuje v sobotu v 10:00 z Bubenského nábřeží v Holešovicích, kde bude také cíl závodu. Konec organizátoři očekávají kolem 13:00. Technické zázemí má půlmaraton v Holešovické tržnici, trasa závodu prochází městskými částmi Praha 1, 2, 5, 7 a 8.

Závod dlouhý téměř 21,1 kilometru vede z velké části po nábřežích Vltavy nebo v její blízkosti, závodníky ale zavede i na Staroměstské náměstí, Národní třídu a do ulice Na Příkopě. Ulice a křižovatky na trase půlmaratonu budou policisté a strážníci postupně uzavírat pro veškerý provoz od 09:00 do 13:30, uvolní je pak v co nejkratším čase, uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

"V dotčené oblasti bude už v předstihu platit zákaz parkování. Trasa závodu totiž musí být s ohledem na bezpečnost běžců zcela uvolněna, proto v případě, že vozidla na místě zůstanou, budou odtažena," upozornil mluvčí. Déle uzavřená bude oblast Bubenského nábřeží od ulice Komunardů k Argentinské, kam se auta nedostanou od pátečních 06:00 do sobotních 20:00. Do ulice Komunardů mezi Bubenským nábřežím a Jateční nebude možný vjezd v sobotu mezi 06:00 a 15:30.

Dočasná omezení se dotknou 17 tramvajových a víc než 20 autobusových linek, vyplývá z informací na webu pražského dopravního podniku. "Provoz v centru města zajistí především linky metra, které budou případně kapacitně posíleny," uvedl Hofman. Lidé mohou využít i bezplatnou telefonní dopravně-informační linku 800 165 102 a v sobotu také 800 100 991. Podrobnosti k půlmaratonu včetně dopravních informací jsou na webu pořadatele závodu.