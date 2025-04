Tantrická masáž: přeneste se do jiného světa, nechte se pohltit doteky

Místnost zalitá svitem svíček, vzduch nasáklý esenciálními oleji, hudba jemně vibrující prostorem… ruce putující po těle nesou energii, příběh, příslib hlubšího spojení. Čas jakoby zpomalil. Vítejte v mysteriu tantrické masáže.

Tantrická masáž není jen technikou, je to rituál, který propojuje tělo, mysl a duši. Jde o rozproudění životní energie. Ucítíte nejen ruce, ale celé tělo, dech, vědomou přítomnost… umění, které ve vás probudí smyslnost, hlubokou relaxaci a sebeuvědomění.

Tantrická masáž přichází jako protiklad rychlých vzruchů a zjednodušené intimity- zpomalí vás, naučí věnovat pozornost každému pocitu a ponořit se do vlastního těla. Teplý olej, první jemné pomalé tahy, propojení dechu a energie vytváří příjemné napětí, které se rozprostře celým vaším tělem. Začínáte vnímat jak málo dýcháte, jak jste napnutí v ramenou a pomalu se konečně oddáváte uvolnění a procítění přítomného okamžiku. Uvědomíte si, že vaše tělo je posvátným chrámem. Intenzita přibývá, zaměřuje se na energetické body a probuzení životní síly. Hluboká práce s tělem je na tenké hranici mezi relaxací a vzrušením a vy se necháváte unášet…

Ve velmi podrobnou reportáž proměnil své zážitky Jan David pro Seznam Zprávy. Vyzkoušel několik tantrických masáží na vlastní kůži a barvitě popisuje nejen samotný průběh masáží, ale i přípravu, atmosféru, osobní dojmy a rozhovory s masérkami. Detailně popisuje pocity po třech různých masáží:

“Začínám být unavený, jako bych vylezl v prosinci po plavání z ledové řeky. Zívám. Cítím se naplněný. Jsem jak zamilovaný, ale sám od sebe, hlavně sám do sebe. Jsem klidný. Nejsem ale schopný hned pracovat, vést rozhovor. Šlo by to, ale jako byste po skvělé degustaci vína ve sklípku měli zapnout diktafon a ptát se na rozbor půdy vinohradu. Celý následující týden jsem unavený až líný, ani jednou necvičím, hodně odpočívám.”

“Klečíme proti sobě, to jsem si vyžádal, koukáme se do očí, držíme se za ruce. Ještě si nějakou dobu povídáme. Uvolnění. Mátový čaj, kuličky hroznového vína křupou mezi zuby tak intenzivně. Celý následující týden jsem nabuzený. Cvičím každé ráno, bez úsilí, těším se na to.”

“Nestíhám vnímat, co všechno se mi děje – otvírám oči, abych pochopil provedení podivuhodného spirálovitého pohybu. Zase je zavírám. Čím víc dýchám, tím víc dýchá masérka. Pět nádechů a výdechů, pak nádech a zatnutí všech svalů v těle, co to jde. Dvakrát po sobě. Podruhé držím zatnutý jako snad nikdy. Klepu se, teče ze mě pot. Pád na záda, uvolnění. Stáňa mě povzbuzuje, ať si prožiju sílu. Vrčím. Řvu. Proč? Nevím, však už jsem byl i letadlo. Zatínám ruce jako spáry šelmy. Uvolnění. Vracím se zpět do reality, aniž bych byl pryč. Klid. Povídáme. Co to zase bylo? Usmívám se. Další týden od masáže jsem plný emocí. Každé ráno s chutí cvičím, mám potřebu udělat si pořádek ve věcech.”

Po každé z nich měl úplně jiné pocity a jiné zážitky. Je více než patrné, jak důležitá je předchozí domluva a určení způsobů a technik.

Můžete namítat, že tantrická masáž je až příliš intimní a pohybuje se na hranici mezi masáží a něčím víc. Ale právě tato tajemství dělají tantrický dotek tak fascinujícím. Navíc komunikací s masérem/masérkou si předem určujete své hranice intimity. Když se necháte s důvěrou a uvolněním unášet proudem energie, zahodíte předsudky a zapomenete na vnější svět, možná pochopíte, že tantra není jen o tělesném požitku, ale o cestě k sobě samým.