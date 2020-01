Donald už Česko trestá, a to jsme 'Google daň' ještě nezavedli

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump má jak jaderné tlačítko, tak tlačítko dolarové, kterým nejen vyhrožuje, ale které také dokáže použít. A to i vůči spojencům včetně Česka.

Americká vláda hrozí evropským státům odvetnými cly za daně zacílené na americké internetové giganty – Google, Amazon, Facebook a Apple.

Google daň, anebo také GAFA daň (podle iniciál korporací), vyměřovanou podle globálního obratu firem schválila Francie. Její výběr však pod americkým tlakem pozastavila do konce roku. Další evropské státy včetně Česka GAFA daň chystají.

V Česku ji ve středu poslanci sněmovny poslali do druhého čtení. Pokud by poslanci a senátoři vládní návrh daně schválili, prezident ho podepsal a vláda začala daň vybírat, dá se předpokládat, že administrativa ve Washingtonu by Česko vytrestala: Jednoduše tak, že by zvýšila či zavedla cla na dovoz některých českých výrobků nebo služeb do Ameriky.

Nebyl by to první počin tohoto druhu. Trumpův kabinet české vývozce trestá už nyní – jednostrannými sankcemi, které hlava nehlava vnucuje ostatním státům.

Donaldovo dolarové tlačítko

Donald Trump dělá v zahraniční politice to, co jeho předchůdci, není žádný inovátor. Když se jeho diplomacie nedokáže s protivníky nebo konkurenty dohodnout a vojenská mise je nákladná či nemyslitelná, vyhlašuje obchodní a finanční sankce.

Americké sankce jsou zvláštní tím, že bývají extrateritoriální. To znamená, že zakazují obchod s "darebáky" nebo s "darebáckými státy " nejen americkým firmám, ale i firmám ze třetích zemí, včetně spojeneckých.

Právě takové sankce blonďatý "kapitán Amerika" nasadil na Írán. Zahodil dohodu, kterou podepsal jeho předchůdce Barack Obama, otočil kormidlo o 180 stupňů a zavelel k drakonickým trestům.

Hlavní íránské banky odřízl od dolarových obchodů a z obchodů s perskou zemí vytlačil evropské firmy. Jednoduše jim položil nůž na krk, vzkázal, ať si vyberou: Buď budou obchodovat s darebáckým Íránem, nebo skvělou Amerikou a s jejím dolarem, bez kterého se málokterý velký byznys obejde.

Trump má jak jaderné tlačítko, tak tlačítko dolarové. A dolarovým tlačítkem nejen vyhrožuje, ale také je používá.

Dolar je mocná zbraň, o tom není sporu. Nejlepší časy má už za sebou, přesto zůstává hlavní rezervní měnou a investoři mu věří.

Jen málokterá firma je ochotna riskovat, že ztratí přístup do amerického bankovního systému, tedy k dolaru, a že bude mít zapovězen přístup na americký trh, který je mnohonásobně větší než íránský. Anebo že se ze svých prohřešků bude muset v Americe vykoupit – tak jako nizozemská ING nebo švýcarská Credit Suisse, které porušovaly americké sankce vůči ruským bankám.

Od plánovaných investic v Íránu teď pod americkým nátlakem odstoupili evropští korporátní giganti - francouzské společnosti Total a Peugeot nebo německý Siemens. A byznys v této zemi zamrzl i českým firmám Zetor, Tatra či SOR.

Vysvětlení, proč sankce proti Íránu kazí byznys českým firmám, poskytuje na svém webu české ministerstvo zahraničí: "Většina evropských bankovních domů dnes není ochotna či schopna realizovat transfery ani s nesankciovanými íránskými bankami, a to z obavy před vlastním postihem ze strany USA – i kdyby transakce měly probíhat v jiných měnách než v amerických dolarech, banky zpravidla nemohou operovat zcela mimo dolarovou zónu."

S tím, aby použil své dolarové tlačítko vůči spojencům, nemá Trump problém. Nikdy jim nevěřil. V jeho očích byli a jsou v první řadě obchodní soupeři, kteří Ameriku podvádějí a dělají si obchodní přebytky na její účet. Tak proč je nevytrestat jedním vrzem s Íránem?

Právě to Donald dělá.

Oko za oko…

Odveta za GAFA by byla dalším z obchodních výpadů Donalda Trumpa proti Evropě. A neuniklo by jí ani Česko – pokud by daň vskutku začalo vybírat. Tím spíš, že návrh zákona počítá se sedmiprocentní sazbou daně, zatímco Francouzi chtějí daň tříprocentní.

Lze přitom předpokládat, že výběr z české digitální daně, odhadovaný ročně na pět miliard korun, by sotva vynahradil ztráty daňového inkasa způsobené nižším obratem českých exportérů.

Nabízí se otázka, zda by se Česko nemělo připojit k Francii a vyjednávat o společném přístupu ke zdanění internetových gigantů. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) už vypracovala návrh globálního řešení (tady), které se snaží jednotnou metrikou odvody firem rozdělit mezi země, kde působí.

Při jakémkoli ryze českém řešení GAFA daní nás Trumpova "Great America" lehce přetlačí.