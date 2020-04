Jak vznikl suchý zip?

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Lukáš Strašík

Suchý zip je parádním příkladem bioniky, tedy techniky, kterou člověk okoukal od přírody.

Pes je nejlepší přítel člověka. Tuhle starou pravdu by jistě švýcarský technik Georges de Mestral (1907-1990) z fleku podepsal. Svému hafanovi totiž – nepřímo - vděčí za to, že se stal bohatým a známým mužem.

Přitom zpočátku šel čtyřnožec panu Mestralovi asi spíš tak trochu na nervy. Po častých procházkách v přírodě mu totiž musel pokaždé pracně vytahovat z kožíšku kuličky lopuchu. Díky své zvídavé nátuře (první patent přihlásil již ve dvanácti letech) se ale začal hlouběji zabývat tím, proč právě lopuch drží na srsti. A tak pár kuliček šoupnul pod mikroskop – a bylo jasno: Měly malinké háčky, jimiž se zachytávaly na kdečem. Tyto háčky byly navíc natolik pružné, že se neulomily ani při násilném odtržení.

A přesně na stejném principu vymyslel Mestral po osmiletém zkoumání pevné, ale zároveň dočasné spojení dvou materiálů, kdy má jeden z nich háčky a druhý očka, jež se do sebe navzájem zachytí. Textiláci z francouzského Lyonu, kterým svůj nápad nabízel, ale velké nadšení pro novinku neprojevili. Suchý zip byl navíc zpočátku z bavlny, která se velmi rychle opotřebovávala. Mestral tedy zkoumal využití odolnějších umělých vláken, a nakonec se rozhodl pro relativně nový materiál - nylon. To byla trefa do černého.

Svůj suchý zip si v roce 1951 dal patentovat pod názvem Velcro, patent získal o čtyři roky později. Jde o složeninu francouzských slov velours pro samet a crochet pro háček. Suchý zip se od 60. let hojně používal ve vesmírných lodích k upevňování předmětů, módní návrháři jej tou dobou uplatňovali spíše jen ve svých futuristických kreacích. V 80. letech se ale díky snadné manipulaci konečně rozšířil i v oděvním průmyslu. Obzvlášť děti jistě ocení použití suchého zipu na obuvi, protože jim odpadá otravné vázání tkaniček.

Patent vypršel v roce 1978, přesto si Mestralem založená firma Velcro dodnes drží významné postavení na trhu. Druhého srpna se navíc slaví Den suchého zipu.