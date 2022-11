Před 192 lety se stal premiérem muž, který dal jméno oblíbenému nápoji

Reformoval volební systém, omezil dětskou práci, zrušil obchodování s otroky, před 192 lety se stal britským premiérem – ale přesto je známý především jako ten, který dal jméno oblíbené čajové směsi Earl Grey.

Britský politik a člen strany Whigů (pozdějších liberálů) Charles Grey, 2. hrabě (Earl) Grey (1764-1845) byl ve své době jedním z nejlepších parlamentních řečníků. V roce 1786 byl zvolen poslancem Dolní sněmovny, o dvacet let později se stal členem vlády, později to dotáhl na šéfa partaje a na člena Sněmovny lordů. Po dlouhých letech v opozici se pak 22. listopadu 1830 stal ministerským předsedou.

Z jeho manželství s Mary Elizabeth Ponsonbyovou vzešlo 16 potomků, sedmnáctého zplodil ještě před svatbou s vdanou vévodkyní z Devonshiru Georgianou Cavendishovou. Jeho hlavním úspěchem ovšem bylo v roce 1832 prosazení zákona, který zásadním způsobem reformoval volební systém Anglie a Walesu a zvýšil počet voličů z přibližně půl milionu na 813 000. V roce 1833 pak Grey v celém britském impériu zrušil obchod s otroky a omezil dětskou práci. Rok nato odešel z politiky a o 11 let později v 81 letech zemřel.

Při vší úctě k jeho politické dráze se ale nejvíce proslavil tím, že po něm je pojmenován aromatický čaj Earl Grey – oblíbená a zřejmě nejznámější čajová směs ochucená bergamotovými silicemi.

Verzí, proč se mu dostalo takové cti, je – jak už to bývá – hned několik. Podle jedné z nich obdržel recept na čaj ochucený bergamotovým olejem jako dar za to, že ukončil monopol Východoindické společnosti na obchod mezi Británií a Čínou. Podle jiné legendy mu prozradil tajemství čaje jistý čínský hodnostář v roce 1803 z vděčnosti za to, že jeden z Greyových diplomatů zachránil jeho syna před utonutím. To je ovšem nejméně pravděpodobná verze, protože hrabě Grey v Číně nikdy nebyl a použití bergamotového oleje k aromatizaci čaje bylo tehdy v Číně neznámé. Má se za to, že bergamotovou silici zřejmě používali už ve 20. letech 19. století britští obchodníci ve snaze vylepšit chuť méně kvalitních čajů.

Podle Greyova rodu ale byl čaj namíchán čínským mandarínem speciálně pro lorda Greye tak, aby eliminoval chuť vápenité vody na rodovém sídle Greyů Howick Hall v Northumberlandu. Lady Greyová čajem pak hostila návštěvníky a nápoj si získal takovou oblibu, že byla požádána, zda by ho mohla prodávat široké veřejnosti. Původní recepturu hrabě následně poskytl čajové společnosti Jacksons of Piccadilly. Majitelem této značky je dnes společnost Twinings.

Čaj Grey's Tea je sice znám od první poloviny 19. století, ale první zmínky o čaji Earl Grey se objevují v reklamách společnosti Charlton & Co. z 80. let 19. století.