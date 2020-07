Proč si dáváme sendviče, a nikoliv portsmouthy

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Že sendvič vymyslel anglický lord Sandwich, ví snad každý. Ale obložený chleba se klidně mohl jmenovat úplně jinak.

Legenda kolem původu sendviče je dostatečně známá: Anglický lord Sandwich byl vášnivý hráč karet, a tak si nechával dát kus masa mezi dva chleby, aby mohl jednou rukou jíst a druhou hrát.

Ponechme stranou fakt, že John Montagu (1718-1792), takto 4. hrabě ze Sandwiche, byl významným státním úředníkem, námořním důstojníkem a diplomatem, a tak jeho převratný vynález možná nebyl ani tak motivován hráčskou vášní, jako spíš pracovním vytížením a nedostatkem času na oběd. Nicméně nechybělo mnoho, a sendvič se mohl jmenovat úplně jinak.

Britský politik, diplomat a admirál sir Edward Montagu se vyznamenal v první anglo-nizozemské námořní válce (1652-1654). Za své zásluhy si v roce 1660 mohl vybrat mezi hrabstvími Sandwich a Portsmouth. A protože v Sandwichi byl tou dobou důležitý námořní přístav, rozhodl se Montagu právě pro něj. Stal se tak prvním hrabětem ze Sandwiche, později ambasadorem v Portugalsku a Španělsku. A kdo s čím zachází, tím také schází: Padl v roce 1672 během třetí anglo-nizozemské války.

Hrabata ze Sandwiche však byla na světě, a je to dobře. Díky Edwardově volbě hrabství si chlebová kreace jeho potomka o sto let později vysloužila známý název "sendvič" – a my si nemusíme objednávat nelibě znějící "portsmouthy".