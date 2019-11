Podzimní toulky střední Evropou: Spousta památek a málo turistů

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Sychravý podzim si leckdo zpříjemňuje poznáváním evropských měst. V těch ale rok co rok přibývá turistů z celého světa. Přesto je ještě pár míst, kde se nebudete tísnit v davu, která mají co nabídnout a jsou za humny. Je libo Krakov, Bratislavu nebo Budapešť?

Krakov dýchá historií

Historický Krakov v jižní části Polska se už potřetí za sebou stal nejlepší evropskou výletní destinací. Alespoň podle průzkumu společnosti Which, kterého se účastnilo 4704 respondentů hodnotících 43 evropských měst. Hlasující ocenili nejen množství památek, ale i přívětivé ceny. O tom se snadno můžete přesvědčit sami. Z Prahy trvá cesta autem či autobusem pět až šest hodin, z Ostravy dokonce jen hodiny dvě.

Krakov, který býval metropolí Polska, zaujme svými architektonickými perlami. Jednou z nich je majestátní královský hrad Wawel tyčící se na stejnojmenném vrchu nad řekou Vislou. Hrad byl od 11. až do začátku 17. století hlavním sídlem polských králů. Ti byli korunováni v přilehlé katedrále. Hrad je také posledním odpočinkem nejen králů, ale i biskupů a světců.

Minout byste neměli ani náměstí Rynek Glówny, které s rozlohou čtyř hektarů patří k největším čtvercovým náměstím ve střední Evropě. Díky množství historických staveb navíc figuruje na seznamu UNESCO. Rynku dominuje Sukiennice, neboli podlouhlá budova tržnice, kde se kdysi prodávaly nejen potraviny, ale i látky. Dnes tu je spousta krámků se suvenýry, kožešinami či s typickými polskými výrobky.

Další nepřehlédnutelnou stavbou je Mariánský kostel, který má cihlovou barvu a dvě věže o rozdílné výšce. Nejdříve byla postavená vyšší 81metrová věž, ze které se dnes každou hodinu ozývá trubačská melodie zvaná hejnal. Tato tradice vznikla ve středověku, kdy trubači oznamovali každé ráno otevření a večer uzavření městských bran. Zvuk trubky se ozýval i při hrozícím nebezpečí. Stalo se tak i při útoku Tatarů, před kterými se město ubránilo díky zodpovědnému trubačovi. Toho ale naneštěstí zasáhl do krku šíp vyslaný Tatary, a melodii tak nedokončil. Na jeho počest proto melodie nikdy nezazní v plné délce. Nižší 69metrová věž slouží jako klasická zvonice.

Ke Krakovu také neodmyslitelně patří židovská čtvrť Kazimierz, z níž nacisti za války odvlekli 65 tisíc Židů do Osvětimi. I přes smutnou historii tu zůstalo zachováno sedm synagog, židovské muzeum a hřbitov. Není proto náhodou, že si toto místo vybral režisér Steven Spielberg pro natáčení filmu Schindlerův seznam. Přesto nečekejte ponurou atmosféru, čtvrť překypuje restauracemi, kavárnami a prodejními stánky.

Bratislava plná zajímavostí

Za návštěvu stojí také hlavní město našich slovenských sousedů Bratislava, která je stále trochu neprávem turisticky opomíjená. Přesto i ona má své kouzlo. Vystačíte si tu s češtinou a ceny jsou srovnatelné s našimi.

Neodmyslitelným symbolem města je Bratislavský hrad se čtyřmi věžemi připomínající obrácený stůl. V historii byl sídlem například uherského politika a bojovníka proti Turkům Mikuláše Pálffyho či panovnice Marie Terezie. Poté sloužil armádě, která ho využívala jako vzdělávací institut.

V roce 1811 ale hrad vyhořel a více než 150 let chátral. Až v padesátých letech 20. století se začalo s jeho rozsáhlou rekonstrukcí. Hrad se opět otevřel v roce 1968 a byl vyhlášen národní kulturní památkou číslo jedna.

Další pozoruhodnou stavbou je Most Slovenského národního povstání, který spojuje historické centrum s městskou částí Petržalka. Už v době svého vzniku v 70. letech se řadil mezi konstrukčně nejvyspělejší mosty na světě. Tento lanový most má totiž netypicky jen jediný pilíř, který navíc nezasahuje do koryta řeky. Další zajímavostí je, že se na vrcholu pylonu ve výšce 85 metrů nachází vyhlídkové místo a restaurace v podobě létajícího talíře UFO. Nahoru vás za poplatek vyveze rychlovýtah, poté je potřeba překonat 35 schodů, které končí na nekryté vyhlídkové plošině. Odtud je vidět nejen Bratislava a její okolí, ale i část Rakouska.

Ve vašem itineráři by neměla chybět ani prohlídka kostela svaté Alžběty Uherské, který má netypickou modrou barvu a extravagantní vzhled. Jedná se o dílo maďarského architekta Ödöna Lechnera, který kostel ověnčil orientální ornamentikou a majolikovou výzdobou. Stavba pochází z roku 1913.

Bratislavu zdobí také několik zajímavých soch. Tou asi nejznámější je bronzová socha Čumila vykukujícího z kanálu. Úsměv na tváři vykouzlí také uklánějící se socha Schöne Náciho v životní velikosti, která je věnovaná skutečné osobnosti - Ingnáci Lamárovi. Přezdívku 'Schöne' získal díky tomu, že chodil ve fraku s cylindrem a hůlkou zdravil kolemjdoucí - a činí tak dodnes, byť v bronzové podobě.

Budapešť je perlou Dunaje

Návštěvu Bratislavy můžete spojit i s poznáváním maďarské metropole Budapešti, která je vzdálená jen dvě hodiny jízdy autem. Budapešť je výkladní skříní nádherných historických památek. Mezi nejnavštěvovanější patří budova parlamentu na břehu Dunaje, který je pro Maďary doslova národním symbolem. Na stavbu, která byla dokončená v roce 1904, bylo použito půl milionu kamenů a 40 kg zlata. Její dominantní součástí je 96metrová novorenesanční kopule, kde jsou vystaveny korunovační klenoty včetně svatoštěpánské koruny.

Dalším turistickým cílem je od nepaměti procházka po Řetězovém mostě, který ohromí svou elegancí. Jeho pilíře jsou totiž vybudované ve stylu antických vítězných oblouků. Navíc byl historicky vůbec prvním mostem, který zde v roce 1849 spojil oba břehy Dunaje. V jeho středu se nachází vozovka pro motorová vozidla a po obou stranách chodníky pro pěší.

Na seznamu cestovatelů figuruje také Rybářská bašta, která se začala stavět v roce 1895 u příležitosti tisíciletého výročí založení uherského státu. Jedná se de facto o terasu, kterou zdobí sedm pískovcových bašt se sedmi věžemi, které představují sedm maďarských kmenů. Ty se tehdy usídlily v Karpatské kotlině a jejich spojení položilo základy maďarského státu.

Pastvou pro oči je i pompézní Matyášův chrám, který je sice pojmenovaný po slavném uherském králi Matyáši Korvínovi, ale zasvěcený je Nejsvětější Panně Marii. Svatostánek byl několikrát přestavován, osmanští Turci z něj dokonce udělali mešitu. Současnou novogotickou podobu získal během rozsáhlé rekonstrukce v 19. století. Uvnitř chrámu se nachází Matyášův kalich či ostatky krále Bély III. a jeho ženy Anežky.