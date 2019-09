Kam na podzimní dovolenou? Češi volí moře

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Spousta Čechů stráví část babího léta nebo podzimu u moře, kam vyrazí nachytat poslední sluneční paprsky před nadcházejícím pošmourným počasím v našich končinách. Vede je k tomu hned několik důvodů. Téměř liduprázdné pláže, prohřáté moře a příznivější počasí na poznávání místních památek.

Češi nejčastěji volí buď z last minute zájezdů, které jsou levnější než ty v hlavní sezóně červenec-srpen, nebo vyrážejí na vlastní pěst. Ceny letenek totiž bývají nižší. Podle údajů Asociace cestovních kanceláří České republiky jsou letošními podzimními trháky Řecko, Itálie, Turecko a Egypt.

Slunné Řecko

Řecké ostrovy dlouhodobě patří mezi oblíbené destinace, a to díky pohostinnosti Řeků, místním gastronomickým specialitám a množství památek. Přesto je potřeba vybírat, pokud se chcete vyhnout občasným přeháňkám a bouřkám. V tomto případě se doporučuje pobyt na ostrově Rhodos, kde slunce svítí 330 dní v roce, a proto se mu také přezdívá ostrov slunce. Podle řecké mytologie je domovem boha slunce Hélia. Kdysi tu stála i jeho 32 metrů vysoká socha, jeden ze sedmi divů světa známý jako Rhodský kolos.

Chybu neuděláte, ani pokud zavítáte na Kypr, který taktéž patří k teplejší řecké destinaci. Přezdívá se mu také Afroditin ostrov podle řecké bohyně krásy Afrodité, která se zrodila z mořské pěny. Stát se tak mělo u zátoky Petra tou Romiou nedaleko města Pafos, které patří mezi hojně navštěvovaná místa.

Nádech orientu

Pro milovníky orientu je vhodnou destinací Turecko, kde teploty v září a říjnu dosahují 30 stupňů. Teploty v noci a nad ránem ukazují 24 stupňů. Zájem o zemi je podle údajů cestovních kanceláří oproti loňskému roku téměř dvojnásobný. Stojí za tím zklidnění tamní politické situace, ale i touha po poznání jiné kultury a historické památky – archeologický komplex v Efesu či antické město Side.

Drtivá většina českých turistů míří na Tureckou a Egejskou riviéru, kde se nachází řada hotelů s nabídkou all inclusive.

Malebná Itálie

Žebříčku podzimních dovolených vévodí také jihoitalská Kalábrie a Sicílie.

O Kalábrii se říká, že má z celé Itálie nejkrásnější pláže s průzračným mořem. Na své si ale přijdou i milovníci turistiky. Výzvou je například městečko Tropea vystavěné na skále, které vyniká neobyčejnou architekturou a množstvím středověkých kostelů.

Největší italský ostrov Sicílie se zase vyznačuje nespočtem památek. Ty antické se nacházejí v městečku Syrakusy, kde návštěvníci mohou obdivovat zbytky Apollónova chrámu a velkolepé divadlo s tribunami až pro 15 tisíc diváků.

Dalším tahákem je sopka Etna, která je stále aktivní. I přesto mohou turisté po jejích svazích bezpečně vystoupat do nadmořské výšky kolem 2900 m.

Stálice Egypt

Sázkou na jistotu je také Egypt, kde celoročně panuje horké a suché klima. V podzimních měsících šplhají teploty vzduchu ke 30 stupňům, přičemž Rudé moře dosahuje 24 stupňů. Egypt je díky množství korálových útesů ideální destinací pro potápění, a to zvlášť v letovisku Šarm-aš-Šajch. Fandové historie zase míří do Hurgady, odkud se konají výlety za pyramidami a do Údolí králů.