Přímořské město muzeí a tragického pokusu o podvod

- Magazín - 0

Doby, kdy jediným milostným vztahem v životě člověka bylo manželství, jsou dávno pryč. Dnes je běžné, že si během života projdeme více vztahy, někdy i manželstvími. Ale co když se vám jeho EX neustále plete do života? Jak se s touto, pro vás nepříjemnou, situací poprat? více