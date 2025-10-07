Polonahá režisérka Toulová předvedla manžela! Svlékání mu nevadí?
7. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Svérázná režisérka si vyrazila na dovolenou a předvedla světu drahou polovičku.
Že superplodná režisérka Eva Toulová, která snad co týden oblažuje svět svým téměř nahým tělem, není sama, samozřejmě dávno víme. Za dlouholetého partnera Tomáše Oramuse se totiž vdávala už před dvěma lety na Mauriciu.
Eva ale ukazuje partnera tak málo, že by se po letech mohlo zdát, že se snad kdysi jednalo o pouhý přelud.
Ne, Tomáš stále existuje a vypadá to, že se vztah rozvíjí v nejlepší spokojenosti. Pár spolu nedávno vyrazil na dovolenou do Japonska, odkud se pochlubili řadou fotek. Eva si ale především nemohla vynachválit odpočinek.
„S manželem jsme si po intenzivních projektech našli čtrnáct dní, kdy jsme opravdu spolu,“ prozradila pro Super.cz.
Podívali se prý nejen do Tokia, ale také do dalších populárních destinací: Kjóto, Ósaka.
„Co mě na Tokiu překvapilo, tak to, že i ten nejhorší veřejný záchod v metru má vyhřívané prkýnko. Jinak mě, jako vzrůstem malého člověka děsí davy, tak je výhodou, že tady jsou podobně malí všichni, tak vím, že mě neušlapou. I tak je ale jízda během špičky v metru v Tokiu, jako nejlidnatějšího města světa, opravdu adrenalinovým zážitkem a bojem o přežití,“ popsala zážitky.
Všechno tedy vypadá v nejlepším pořádku a skutečnost, že se mu manželka co týden veřejně svléká, Tomáše ani v nejmenším nevyvádí z míry.
Však ani japonská dovolená nebyla výjimkou a nebyla by to Toulová, aby k běžným turistickým snímkům nepřidala i pár polonahých.
Případní zájemci je najdou zde.