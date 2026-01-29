Dnes je čtvrtek 29. ledna 2026., Svátek má Zdislava
Počasí dnes 1°C Slabé sněžení

Lunární horoskop na čtvrtek 29. ledna: Objevte své kouzelné slovo a posilte svou ochranu

29. 1. 2026 – 7:44 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na čtvrtek 29. ledna: Objevte své kouzelné slovo a posilte svou ochranu
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Luna v Blížencích se dnes pojí s magickou formulí Pentagramu. Je to perfektní den pro návštěvu kosmetického salonu, léčení a posílení organismu. Přečtěte si, jak dnes nakrmit svou duši znalostmi a své tělo zdravým jídlem.

Čtvrtek 29. ledna se nese ve znamení silné magické ochrany a hledání vnitřního klíče k osudu. Jedenáctý lunární den, kterému vládne symbol Pentagramu tarotových arkán, je jedním z energeticky nejmocnějších dnů v měsíci. Luna se stále nachází v bystrých Blížencích, což nám pomáhá lépe propojovat logiku s intuicí a nacházet odpovědi tam, kde jsme je dříve neviděli.

Magie slova a ochrana

Pentagram není jen geometrický tvar, je to magická formule, která v sobě spojuje čísla a symboly do mocného celku.

Tarot
Magazín
Velká proměna v únoru: Pro dvě znamení končí starý život, pro další přichází nečekaný triumf!
  • Vaše osobní kouzelné slovo: Dnešek je ideální pro nalezení vašeho „ochranného slova“. Může to být krátká mantra, jméno někoho blízkého nebo slovo, které pro vás symbolizuje bezpečí. Pokud ho dnes rozpoznáte a začnete používat, stane se vaším osobním štítem proti negativním vlivům.
  • Nasávání znalostí: Je to čas pro studium a přijímání posvátných informací. Vaše mysl je otevřená a schopná vstřebat vědomosti, které vám dříve připadaly nesrozumitelné.

Zdraví a péče o tělo: žaludek nesmí být prázdný

Zatímco jiné lunární dny vybízejí k půstu, čtvrtek má opačné doporučení.

  • Výživa pro sílu: Fyzicky je tento den spojen se žaludkem. Je velmi důležité, aby nezůstal prázdný, tělo dnes potřebuje kvalitní palivo, aby dokázalo pracovat s vysokými energiemi Pentagramu. Volte však jídla výživná a zdravá.
  • Omlazení a léčba: Pokud plánujete návštěvu kosmetiky nebo omlazující procedury, dnes je ten správný čas. Tělo také skvěle reaguje na léky a přírodní kúry, jejichž účinnost se v tento den násobí.
Ascendent
Magazín
12 typů krásy podle astrologie a jejich skrytá kouzla

Jak číst znamení vesmíru

Vesmír k nám promlouvá neustále, ale jen málokdy jsme dostatečně vnímaví, abychom jeho vzkazům porozuměli.

Drahý opál: Chcete-li podpořit svou intuici a správně interpretovat znamení, která vám přicházejí do cesty, ozdobte se šperkem z opálu. Tento drahý kámen vám pomůže dešifrovat zprávy osudu a dodá vám pocit bezpečí.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop tarot astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Milovaný seriál na TV Nova končí a už se nevrátí. Televize místo něj chystá kriminálku

Následující článek

Nejhorší český film? Žalostné katastrofě nezabránil ani Bolek Polívka

Nejnovější články