Těchto chyb v českých filmových klasikách si všimnou jen opravdoví znalci
8. 1. 2026 – 13:50 | Magazín | Anna Pecena
Myslíte, že znáte české filmové klasiky jako vlastní kapsu? Možná vás ale přehlédnuté chyby v legendárních snímcích úplně změní pohled na oblíbené scény. Od nepřesností v dobových detailech až po nechtěné záběry filmového štábu – podívali jsme se, kde a jak chyby v nejslavnějších českých filmech „bijí do očí“.
Zapomenuté detaily a „časové smyčky“ v Pelíškách a Vesničce
I když si své filmové poklady pouštíme dokola, i ti největší mistři kinematografie občas uklouznou. Podle filmových nadšenců a článků o chybách v českých klasických filmech se i legendám vloudily nepřesnosti, které by jim málokdo odpustil, kdyby je pohlédl poprvé řezkým okem.
Nejšílenějšími příklady jsou komedie Pelíšky (1999), kde se v roli dobové kulisy objevují věci, které do šedesátých let vůbec nepatří. Pozorný divák si všimne například modelu vozu Škoda 120, který byl světu představen až v roce 1976 – tedy několik let po době, kdy má film probíhat. Další hádanka? Plakát ve scéně, který propaguje film uvedený až v roce 1973, a dokonce plastový květináč, který by tam podle dobových standardů neměl být.
Podobně Vesničko, má středisková skrývá detaily, které si všimne jen ostřílený fanoušek. Otíkova kravata změní barvu mezi záběry, a když si postava chystá sprchu v novém bytě, není voda zapojená – přesto o chvíli později spláchne záchod, což je očividný logický střihový střet.
Klasiky s nechtěnými efekty a historické paradox
Nejen komedie ale schovávají chyby. Historická pohádka Noc na Karlštejně obsahuje scénu, kde kolem projíždí cyklista v moderním oblečení – což se do středověkých časů rozhodně nehodí. Další „historická perla“ čeká ve filmu Císařův pekař – Pekařův císař, kde se objevují budovy, které v dobách Rudolfa II. ještě nestály, například Národní divadlo, a anténa na střeše, která tam být neměla.
V populárních filmech typu Vrchní, prchni! zase pozorné oko odhalí odraz celého filmového štábu v autě a situace, kdy hudba začne hrát dřív, než je gramofonní deska položená – chyby, které by každé oko filmového buffa mohly vyvést z míry.
Statisticky vzato, podle různých internetových článků lze říct, že téměř neexistuje žádný film – český ani zahraniční – kde by se během natáčení neobjevila alespoň jedna chybička. O tom svědčí i celosvětové diskuse o filmových continuity chybách, kde fanoušci vyjmenovávají stovky takových situací i v hollywoodských snímcích.
Proč je to vlastně zajímavé?
Možná si říkáte: „Co na tom?“ Ale právě tyto chyby dodávají sledování oblíbených filmů nový rozměr. Jestli jste si doteď mysleli, že znáte každý dialog a scénu z Pelíšků nebo Vesničky, zkuste se podívat znovu – možná najdete něco, co jste nikdy předtím neviděli. A pokud ne? Třeba to tak má být – protože i slavná díla jsou jen lidská.