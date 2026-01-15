Znechucený Jakub Prachař předvedl českým filmařům, jak se to dělá: "Za dva dny bych to udělal lépe než oni"
15. 1. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Oblíbený herec nemá o současné úrovni české kinematografické tvorby nikterak valného mínění.
Žádaný a obsazovaný herec Jakub Prachař má s filmovou i seriálovou tvorbou velmi bohaté zkušenosti. A možná právě proto si o současné úrovni české kinematografie nemyslí nic moc pěkného.
„Já jsem točil seriál v televizi a narazil jsem na jednu věc, která mě motivovala, abych udělal něco svého,“ začal vyprávět v podcastu Seznam Zpráv.
„Když jsem viděl, jak lidi nebo konkrétní produkce, která vyrábí něco pro televizi, neumějí lautr nic a že bych to já vyprodukoval za dva dny lépe než oni, tak to mě hodně naštvalo,“ prohlásil bez servítků.
Jedním z největších problémů současného filmařství je prý obsazování a zaměstnávání kvůli konexím a protekci: „Řekl jsem si, že to dělat nebudu, když si kamarádi dávají mezi sebou práci, aniž by tu práci uměli. Ještě skončíte jako rukojmí, protože ta věc má třeba potenciál, ale tyhle lidi to dokáží úplně zabít,“ vysvětlil.
„Takže pochčijí vás to je jedna věc, donutí vás pracovat tak, že ani před dvaceti lety se to takto nedělalo, tak mě to dorazilo a řekl jsem si, že jediná možnost je začít to dělat sám, vzít těmhle lidem práci a dělat to dobře,“ dodal bez obalu.
Podobně ostré prohlášení by jen tak vystřelené do prostoru samozřejmě působilo všelijak, jenže nesmíme zapomenout na to, že Prachař už předvedl, že neplácá jen tak do větru.
Snímek Dream Team, který mimo jiné právě on produkoval, měl premiéru koncem loňského roku a na ČSFD drží skóre 78 %, což je na moderní českou komedii opravdu hodně – všechny filmy Evy Toulové by podobné číslo nejspíš nenasbíraly, ani kdybychom jejich výsledky sečetli dohromady.
Lidé v uživatelských recenzích neskrývají překvapení nad vysokou kvalitou, dobrým obsazením a povedeným humorem. Na Prachařově přístupu tak nakonec nejspíš opravdu něco bude.
