Nebezpečná chyba před spaním, kterou dělá tisíce lidí
15. 9. 2025 – 11:00 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Nespavost trápí každého třetího Čecha a láhev s prášky na spaní se pro mnohé stala večerním rituálem. Opravdu ale řeší problém, nebo jen přikrývají příčinu a vytvářejí novou závislost? Podívali jsme se, co říkají lékaři, výzkumy i lidé, kteří se z kolotoče uspávacích tablet snaží dostat.
Začněme tím, co vlastně spouští tento – řeklo by se – dost rozšířený problém. Nespavost se totiž netýká jen pár nešťastníků. Podle aktuálních průzkumů a odborníků trpí poruchami spánku až třetina české dospělé populace, tedy přibližně dva miliony lidí napříč věkovými skupinami.
Mírné až střední poruchy spánku nejsou výjimkou ani u seniorů – zhruba každá třetí starší osoba pravidelně hlásí potíže s usínáním, časté noční probouzení nebo pocit, že se ráno neprobudí odpočatá. Alarmující je, že podobné potíže se objevují už u mladší generace. Více než polovina dotázaných studentů v pražských výzkumech přiznává problémy se spánkem, nejčastěji kvůli nepravidelnému dennímu rytmu, školním či pracovním povinnostem a také kvůli nadměrnému používání digitálních obrazovek těsně před spaním.
Jde tedy o jev, který přesahuje věk i životní styl. Nespavost se stává civilizačním problémem, a právě proto je důležité hledat nejen rychlá řešení, ale hlavně pochopit, co ji ve skutečnosti spouští a udržuje, než uděláte jednu z největších základních chyb – začnete užívat pilulky.
Kdy lékaři sahají po lécích
Když se nespavost rozjede, komplikuje celý den – únava, podrážděnost, horší soustředění. Po bylinkách či rituálech sahá spousta lidí, ale při dlouhodobých potížích je na místě odborná pomoc. Základem je vždy úprava režimu a kognitivně-behaviorální terapie (CBT-I). Léky lékaři doporučují jen krátkodobě, pokud je insomnie výrazná nebo jiné postupy selžou.
Nejčastěji předepisované látky:
- tzv. Z-hypnotika (zolpidem, zopiclon),
- benzodiazepiny (temazepam, triazolam) – dnes spíše výjimečně kvůli riziku závislosti.
Jak dlouho užívat a proč s tím opatrně?
Doporučená délka léčby je maximálně 2–4 týdny. Dlouhodobé užívání vede k toleranci a závislosti, může zhoršit kognici a u seniorů zvyšuje riziko pádů.
Správný postup:
- Vyloučit jiné příčiny nespavosti.
- Nasadit režimová a psychologická opatření.
Teprve poté – krátkodobé hypnotikum v nejnižší účinné dávce s jasným plánem vysazení.
Lék nebo droga? Ten rozdíl je tenčí, než se zdá
Na začátku je to nenápadné: pár večerů špatného spánku, pak recept na prášky, které „konečně zabraly“. Úleva je obrovská a právě v tom je skryté riziko. Tělo si na účinnou látku rychle zvyká. Co první týden spolehlivě uspalo, může po měsíci sotva fungovat. Lékaři tomu říkají tolerance. A když tabletka chybí, spánek nepřichází a člověk po ní sahá znovu a znovu. Tak nenápadně vzniká návyk, někdy i závislost.
Odborné postupy i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přitom varují: hypnotika – tedy léky na spaní jako zolpidem, zopiclon nebo některé benzodiazepiny – by se měla brát nejvýš dva až čtyři týdny, a to v nejnižší účinné dávce. Stejný důraz na krátkodobé užívání najdete i v doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO).
Co může přijít s delším užíváním
-
Ranní malátnost a „spánková kocovina“ – těžká hlava, zpomalené reakce, horší soustředění.
-
Poruchy paměti a změny nálad – výpadky, podrážděnost, u citlivějších i noční chůze či mluvení, o kterých člověk neví.
-
U starších lidí navíc roste riziko pádů a úrazů, protože ospalost se může protáhnout až do dopoledních hodin.
Krátkodobá pomoc může být v krizové situaci k nezaplacení. Ale dlouhodobé spoléhání na pilulku spíš přikrývá skutečný problém a do budoucna spánek zhoršuje. Proto lékaři zdůrazňují: prášky na spaní mají být mostem, nikoli cestou.
Nebezpečí číhá: když se prášky potkají s alkoholem, nikotinem a dalšími látkami
Prášky na spaní mohou krátkodobě pomoci. Jakmile se ale zkombinují s dalšími látkami, může jít doslova o život. Lékaři i farmaceutické příbalové letáky varují: nebezpečí není teoretické, ale reálné.
Alkohol – tiché zesílení účinku
Stačí sklenka vína nebo pivo k večerní pilulce a sedativní účinek léku se násobí.
- Hypnotika typu zolpidem (Hypnogen) podle příbalového letáku nesmí být užívána spolu s alkoholem. Kombinace může vést k výraznému útlumu centrálního nervového systému, zpomalení až zástavě dechu, bezvědomí, v krajním případě k smrti.
- V praxi se objevují případy, kdy lidé po prášku a alkoholu utrpěli noční pády nebo se ráno probudili s těžkou dezorientací a oslabeným dýcháním. (WebMD, The Recovery Village)
Nikotin – skrytý sabotér spánku
Nikotin je silný stimulant: zrychluje srdeční tep, prodlužuje dobu usínání a vede k častějšímu probouzení. (ScienceDirect, Sleep Foundation)
- Pokud kuřák užívá prášky na spaní, může dojít k lékové interakci. Nikotin mění metabolismus hypnotik, takže se některé látky odbourávají rychleji, jiné naopak pomaleji. Účinek léku pak může být nepředvídatelný – někdy slabší, jindy náhle silnější. (PMC)
- Riziko zvyšuje i běžná rutina: když si kuřák vezme pilulku a během čekání na účinek jde na balkon kouřit, může podcenit rychlý nástup léku a ztratit koordinaci, což v krajním případě vede k pádu či jiné nehodě.
Další rizikové kombinace
- Silná analgetika (opiáty): kombinace s hypnotiky může prudce utlumit dechové centrum. Příbalový leták Hypnogen uvádí, že v takovém případě hrozí život ohrožující respirační deprese.
Bylinné přípravky a doplňky stravy: i přírodní produkty, jako je třezalka tečkovaná nebo vysoké dávky CBD, mění činnost jaterních enzymů, a tím zesilují nebo prodlužují účinek léků.
Když se léku nechceme vzdát: skryté pokračování rizika
Potvrzeno z lékařské praxe i statistik: mnoho Čechů má problém přestat s lékem po doporučené době. Hypnotika – například zolpidem či zopiclon – se mají užívat nanejvýš 2–4 týdny, přesto podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a spánkových ambulancí pacienti často pokračují měsíce i roky.
Strach z nevyspání bývá tak silný, že lidé po vypsání posledního receptu hledají další cesty, jak se k léku dostat – od obcházení více lékařů až po nákup na internetu. Tím se znovu roztočí nebezpečný kolotoč:
- rostoucí tolerance, tedy potřeba stále vyšší dávky,
- riziko těžké závislosti a abstinenčních příznaků,
- vyšší pravděpodobnost nebezpečných kombinací s alkoholem, nikotinem či jinými léky.
Odborníci proto zdůrazňují: pokud už lék užíváte déle než čtyři týdny nebo máte pocit, že bez něj neusnete, je čas vyhledat lékaře (spánkovou poradnu) a domluvit bezpečné vysazení. Včasná konzultace je jediný způsob, jak zabránit, aby se krátkodobá pomoc proměnila v dlouhodobou hrozbu.
Začněte se spánkovou hygienou – základ, bez kterého se léky míjí účinkem
Než sáhnete po pilulkách, vraťte se k úplnému základu. Spánková hygiena (pomůže vám spánková poradna) je soubor jednoduchých pravidel, která pomáhají obnovit přirozený spánkový rytmus – a podle lékařů zůstává nejúčinnější a nejbezpečnější prevencí nespavosti.
Co doporučují odborníci
-
Pravidelný rytmus: choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu, i o víkendech.
-
Ložnice bez rušivých vlivů: tma, klid, příjemných 18 °C. Žádná televize ani mobil.
-
Světlo a pohyb přes den: dostatek denního světla a lehká aktivita podporují tvorbu melatoninu.
-
Žádný kofein po 16. hodině a lehká večeře.
-
Večer zvolněte: místo scrollování zkuste knihu, dechová cvičení, krátkou meditaci.
Proč je to tak důležité
Pokud není spánková hygiena v pořádku, ani nejlepší léky dlouhodobě nepomohou. Tableta sice na pár hodin „vypne mozek“, ale neobnoví biologické hodiny, které spánek řídí. Proto mezinárodní doporučení – včetně americké spánkové společnosti AASM i českých odborných standardů – kladou spánkovou hygienu a kognitivně-behaviorální terapii nespavosti (CBT-I) na první místo léčby.
Malé krůčky, velký efekt
Začněte jedním pravidlem a postupně přidávejte další. I drobná změna, třeba vyřazení mobilu z ložnice, může během několika týdnů snížit počet probdělých nocí a pomoci přestat spoléhat na prášky.