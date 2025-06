Tichý zabiják seniorů? Skrývá se v pilulce, kterou považujeme za pomoc

11. 6. 2025 – 8:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Každý chce pro své rodiče nebo prarodiče to nejlepší. Ale právě v dobře míněné snaze „ulevit od bolesti“ se můžeme dopouštět vážné chyby. Některé běžně předepisované léky totiž mohou mít pro starší lidi doslova katastrofální následky!

Není to ani přehnaná opatrnost. Je to realita, kterou často ignorujeme, protože „tohle přece bere každý“ nebo „to doktor předepsal, tak to bude v pořádku“. Jenže právě u seniorů hraje tělo jiná pravidla. Jinak tráví, jinak vylučuje, jinak reaguje. A léky, které pomáhaly ve čtyřiceti, můžou být v sedmdesáti tichým zabijákem.

V některých případech může i běžný lék ohrozit zdraví – nebo hůř, život seniora

Není zbytečné číst příbalové letáky, ani padesátkrát otravovat lékaře s dotazy typu: „A co když bere ještě ten warfarin?“ nebo „Nemůže se to tlouct s prášky na tlak?“ Právě naopak. Je to jediná cesta, jak předejít pádu, zmatenosti, selhání ledvin nebo krvácení, které může přijít bez varování.

A víte, co je na tom nejděsivější? Tyto léky často najdeme i ve vlastní lékárničce. Mezi krabičkami, které jsme dávno přestali číst, ale dál poslušně bereme. Možná se právě teď díváte na pilulku, která už dávno nepatří do ruky vaší mámy nebo táty. A třeba ani do té vaší.

Neurol, Lexaurin, Diazepam... aneb Past jménem “zklidnění“

Léky proti úzkosti a nespavosti, tzv. benzodiazepiny, se často tváří jako rychlé řešení. Jenže u seniorů mohou způsobit zmatenost, ztrátu rovnováhy, nečekané pády nebo i zlomeniny. Čím je člověk starší, tím hůř tyto látky odbourává. A právě to může být nebezpečné – i „půlka prášku“ se může stát rizikem.

Lék na spaní? Ráno zmatek, neklid, ale také nečekaný pád ze schodů

Z-hypnotika (Stilnox, Hypnogen) sice slibují spánek, ale u starších lidí často vedou k nočnímu bloudění po bytě, halucinacím nebo závratím.Co na to odborníci? Raději doporučují upravit spánkovou hygienu a nedávat do ruky „chemii na dobrou noc“ bez rozmyslu.

Prášky, které kazí paměť a přivolávají demenci? Možná je máte v kabelce

Anticholinergní léky (např. na močovou inkontinenci, alergii nebo žaludeční potíže) mohou u seniorů zhoršovat paměť, způsobit zácpu nebo dokonce stavy podobné demenci.Sucho v ústech nebo rozostřené vidění jsou první varování. Pokud je ignorujete, může být pozdě.

Ibuprofen každý den? Tělo může potichu kolabovat

Nesteroidní protizánětlivé léky (Ibuprofen, Aulin, Diclofenac) má doma snad každý. Ale jejich pravidelné užívání může vést ke krvácení do žaludku, poškození ledvin nebo zvyšování krevního tlaku.A když se přidá třeba warfarin? Recept na pohromu.

Prášek na cukrovku = náhlý kolaps?

Starší antidiabetika (např. glibenklamid) mohou způsobit prudké snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykémii). Výsledkem může být mdloba, pád nebo dokonce bezvědomí. Moderní léky už tak agresivní nejsou – zeptejte se na ně lékaře.

Warfarin: Zachraňuje životy, ale taky může potichu zabíjet

Lék na ředění krve je skvělý pomocník... pokud se správně dávkuje a pravidelně kontroluje.Jinak hrozí vnitřní krvácení, modřiny, i krvácení do mozku.Stačí špatně kombinovat s antibiotiky, zeleninou s vysokým obsahem vitamínu K nebo s dalšími léky.

Nebudťe lhostejní a slepě nedůvěřujte, ale prověřujte

Stáří není nemoc, ale tělo v něm funguje jinak. Reaguje jinak. A potřebuje jiný přístup. Ne slepě opakovat staré recepty, ale mít odvahu se ptát znovu a znovu: Je to pro mámu ještě vhodné? Nemůže to tátovi uškodit? Opravdu tohle všechno musí brát?

Protože někdy nejde o to najít nový lék. Ale najít odvahu zpochybnit ten starý. A to může být ten největší dar, který svým blízkým dáme.