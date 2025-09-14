Podvodníci se teď vydávají za banku. Takhle je poznáte!
14. 9. 2025 – 11:00 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Stačí jeden telefonát a celoživotní úspory mohou být pryč. V Česku stále řádí vlna podvodníků, kteří se vydávají za pracovníky banky. A jejich cíl je přitom prostý? Vylákat z lidí přístupové údaje k účtům nebo je donutit převést peníze na takzvaný bezpečný účet.
Podvodníci dnes hrají nebezpečně přesvědčivou hru. Už v úvodní větě dokážou sebevědomě vyslovit vaše jméno i název banky, u které s největší pravděpodobností vedete účet. Jejich jazyková výbava je šokující – mluví plynně vaším rodným jazykem, i když sami z vaší země vůbec nepocházejí. Díky únikům dat a sofistikovaným technologiím působí, jako by vás znali osobně. Podle varování Policie ČR a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) stále zdokonalují nejen technické triky, jako je falešné zobrazování čísla (spoofing), ale i psychologické metody. Každý nový scénář je věrohodnější než ten předchozí a může oběť připravit o celoživotní úspory během několika minut.
Jak podvod začíná
Zprvu je vše zdánlivě nevinné. Zazvoní telefon a na displeji svítí jméno vaší banky či oficiální call-centrum. Volající se představí klidným, profesionálním tónem: „Dobrý den, voláme z bezpečnostního oddělení. Na vašem účtu jsme zaznamenali podezřelou transakci. Potřebujeme ověřit vaši identitu.“
Podvodníci přitom používají techniku caller-ID spoofing, díky níž se na displeji zobrazí skutečné číslo banky nebo dokonce Policie ČR. Právě tato vizuální jistota v lidech vzbuzuje pocit bezpečí a vede k ukvapené spolupráci.
Podle aktuálních varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i Policie ČR jde o jednu z nejrychleji rostoucích forem tzv. vishingu. Scénář je pečlivě připraven: útočník zná vaše jméno, často i základní údaje o účtu, které získal z úniků dat. Díky tomu působí, jako by měl přístup do interních systémů banky.
V další fázi se snaží vytvořit dojem naléhavého ohrožení – tvrdí, že je nutné okamžitě převést finance na „bezpečný účet“ nebo sdělit autorizační kód. Právě tato směs důvěryhodných detailů a psychologického nátlaku způsobí, že člověk často udělá krok, který by za běžných okolností nikdy neudělal.
Psychologický nátlak funguje
Podvodníci vědí, že strach je nejrychlejší spouštěč chybného rozhodnutí, a proto pečlivě budují atmosféru paniky. Zpočátku uklidňují, pak přecházejí k naléhavému tónu: „Na vašem účtu probíhá podezřelá platba. Musíte okamžitě převést peníze na bezpečný účet, jinak o ně přijdete.“
Podle varování Policie ČR a NÚKIB je právě tato manipulace klíčovým prvkem vishingu. Útočníci využívají princip autority (odkaz na banku či policii) a princip urgence, kdy tvrdí, že rozhodnutí musí padnout během několika minut. Člověk tak snadno podlehne tlaku a bez rozmyslu nadiktuje kódy či provede převod, který by v klidu odmítl.
Banky radí, jak se bránit
Tady je dobré se držet starého rčení „Důvěřuj, ale prověřuj.“ První a nejcennější zbraní je čas: získejte ho, než cokoliv uděláte. Požádejte volajícího o jméno a interní identifikaci a řekněte, že si hovor ověříte. Opravdový bankéř zůstane klidný, kdežto podvodník začne být čím dál nervóznější.
- Nesdělujte žádné kódy ani hesla. Skutečná banka je nikdy po telefonu nežádá.
- Nikdy nepřevádějte peníze podle pokynů volajícího. Žádná instituce takto „nezajišťuje účet“.
- Zavěste a ověřte. Vytočte oficiální číslo banky z webu nebo z platební karty a zeptejte se, zda byl hovor skutečný.
- Nespěchejte. Podvodníci záměrně vytvářejí časový tlak – právě klid a ověření jejich identitu rozloží.
- Když už jste údaje sdělili, jednejte hned. Kontaktujte banku i policii, aby mohly okamžitě zablokovat účty.
Podle doporučení Policie ČR, NÚKIB a samotných bank právě tento postup – klid, ověřování a rychlá reakce – nejlépe chrání před ztrátou peněz i před stále rafinovanější vishingovými útoky.
Je to hrůza. Už nevím, komu věřit.
Podvodné telefonáty v podobě vishingu se v Česku staly natolik rozšířenými, že už nejde jen o velké sumy – státní i bankovní instituce upozorňují, že cílem podvodníků jsou i malé částky, třeba jen desítky či stovky korun, a oběť tak ochotně „spustí“ postup, který by jinak odmítla. Jenom na Vindedu bylo zaznamenáno i fb - Marketplace bylo zaznamenáno několik případu trestného obohacování z falešných profilů.
Policie ČR v sekci o vishingu a spoofingu také konstatuje, že útoky jsou často založeny na kombinaci více kanálů — telefonát, SMS, e-mail — a že podvodníci se snaží vytvořit dojem naléhavosti i zdánlivé bezpečnosti i u malé částky právě proto, že o oběť přichází méně pozornosti.
Nejvíce ohroženi jsou senioři
To, že je situace opravdu závažná, potvrzují i konkrétní případy z poslední doby.
V Olomouci: sedmašedesátiletý muž naletěl falešným bankéřům, kteří ho přesvědčili posílat peníze na “bezpečný účet”. Přišel o téměř 200 tisíc korun.
Případ z portálu i60.cz: seniorka obdržela telefonát, kde jí volající tvrdil, že platba 8 800 Kč byla nelegitimní, a snažil se ji přinutit potvrdit další. Vyplatila se její obezřetnost — zastavila to, než by přišla o více.