Operace a transplantace po 65? Proč pro seniory platí úplně jiná pravidla

15. 5. 2025 – 15:22 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepic.com

Chirurgický zákrok? Transplantace? Po 65. roce věku už nejde jen o zdravotní stav. Do vstupuje nečekaný faktor, a to číslo v občance. A někteří lékaři to přiznávají napřímo.

Jako mnoho věcí v životě i tahle fáze přichází ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Všechno působí v klidu, a pak se to zlomí. Překročíte určitou věkovou hranici a najednou přicházejí nečekané diagnózy, dlouhé čekání na vyšetření a zákroky. A co je horší, ve vyšším věku trvá všechno déle. A někdy místo pomoci přijde zamítnutí. Lékaři nejsou ti špatní Dobří lékaři dělají, co mohou. Nejsou to oni, kdo nastavuje hranice, i oni jsou součástí systému, jehož pravidla nemohou vždy ovlivnit. Není pro ně jednoduché říct „ne" nebo postavit pacienta před hotovou věc. Ti, kteří skutečně chtějí pomoct, často hledají alternativní cesty, zkoušejí obejít byrokracii, argumentují za své pacienty. Ale i jejich možnosti mají své limity. Operace po 65? Věk jako červená stopka A právě tady přichází tvrdá rána pro seniory. Zatímco padesátník má u většiny zákroků ještě dveře otevřené, senior nad 65 let už musí počítat s jinými pravidly. Operace se zvažují obezřetněji, transplantace jsou často zcela mimo hru. Ne proto, že by tělo bylo neschopné, ale protože systém už nepočítá s návratností. Rentabilita. Slovo, které do medicíny nepatří a přesto se v ní tiše používá. Znamená to, že se zvažuje, jestli má smysl investovat čas, péči a finance do člověka, který už má „své odžito". Jak velké riziko podstupují senioři? Jedním z nejčastějších argumentů, proč starším lidem není zákrok doporučen, bývá riziko komplikací. Statisticky se u seniorů častěji objevují pooperační potíže, rekonvalescence bývá delší a náročnější. Z těchto důvodů se lékaři mnohdy rozhodnou operaci odložit nebo ji rovnou nerealizovat. Jenže právě tady narážíme na zásadní problém. Věk totiž není jen číslo, ale často i předsudek. Ne každý sedmdesátník je křehký a pomalý. Mnozí mají před sebou ještě desítky let aktivního života. Doba se změnila. Mnoho lidí po šedesátce žije dynamičtěji než čtyřicátníci, kteří běhají, cestují, starají se o vnoučata a jsou ve skvělé kondici. A přesto bývají ze hry vyřazeni dřív, než dostanou šanci ji hrát. Ostudné slovo, které se neříká nahlas, ale ví se o něm V pozadí rozhodování často tiše stojí i ekonomika. I když to nikdo neřekne nahlas, zdravotní systém zvažuje i to, jak rentabilní bude daná péče. Jinými slovy: kolik let života má pacient ještě před sebou a v jaké kvalitě. A právě tady začíná hrát věk zásadní roli. Přístup se mění. Z člověka se stává řádek v tabulce. Přestává být důležité, jak se cítí, jak se stará o své zdraví nebo co si přeje. Rozhoduje kalkul. Chladný, systémový, někdy až necitlivý výpočet. Co všechno může být po 65 komplikovanější? Transplantace životně důležitých orgánů (srdce, játra, plíce) – horní věkový limit bývá stanoven mezi 65–70 lety

Ledviny – teoreticky dostupné i starším, ale šance na zařazení do pořadníku prudce klesá

Ortopedické zákroky – výměny kloubů se u seniorů často odkládají

Onkologická léčba – častější volba konzervativního přístupu, i pokud by radikální operace pomohla

Kardiologické zákroky – třeba bypass nebo výměna chlopně jsou silně vázány na celkovou kondici, ale věk bývá limitujícím faktorem Co můžete dělat, pokud vás věk omezuje? Požádejte o druhý názor. Máte na něj právo a může otevřít nové možnosti.

Nechte si posoudit biologický (funkční) věk. Ne každý senior je „stařec“.

Zajímejte se o klinické studie. V některých případech se můžete dostat k modernější, šetrnější léčbě.

Ptejte se, zpochybňujte, trvejte. O vašem těle nerozhoduje jen věk – ale i hlas, který se ozve.

Sledujte pacientská práva. I věková diskriminace může být v rozporu se zákonem. Důstojnost, ne datum narození Je v pořádku, že lékaři zohledňují rizika. Ale není v pořádku, pokud kvůli číslu na občance dostává jeden člověk pomoc a druhý jen pokrčení ramen. Každý má právo na naději, bez ohledu na to, kolik mu je. A pokud se v 65+ cítíte na nový začátek, zasloužíte si péči, která vám to umožní.