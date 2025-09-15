Investigativní novinář odhalil otřesné praktiky v českém KFC! Chcete tohle jíst...?
15. 9. 2025 – 10:54 | Magazín | Alexej Chundryl
Zaměstnanec tvrdí, že prošlé kuře bylo přelepováno novou etiketou.
Prošlé kuřecí maso v české pobočce KFC? Takové obvinění zaznělo v reportáži novináře Jana Tuny a okamžitě vzbudilo pozornost veřejnosti i kontrolních orgánů. V centru dění se ocitla restaurace v Jablonci nad Nisou, kde podle svědectví bývalého zaměstnance mělo docházet k přepisování etiket na baleném mase. Kuře, kterému už vypršela doba spotřeby, mělo být údajně znovu označeno tak, aby se mohlo prodávat dál.
Podle těchto informací měl pracovník jablonecké pobočky ukázat i video, na němž se přelepují původní štítky s datem. Tvrdí, že nešlo o ojedinělý exces, ale o běžnou praxi. Pokud by se tato tvrzení potvrdila, šlo by o závažné porušení hygienických pravidel a zároveň ohrožení zákazníků.
Provozovatel KFC v Česku, společnost AmRest, však podobné praktiky důrazně odmítá. V oficiálním vyjádření uvedla, že všechny pobočky dodržují přísné standardy kvality stanovené vlastníkem značky Yum! Brands a že nad zacházením se surovinami probíhá několik úrovní kontrol, jak interních, tak externích. „Bezpečnost zákazníků je pro nás naprostou prioritou a jakékoli porušení pravidel je nepřípustné,“ reagovala firma.
Do celé věci se okamžitě vložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která vyslala kontrolu přímo do jablonecké pobočky. Výsledky inspekce zatím nejsou známé, ale pokud by se podezření potvrdilo, hrozily by firmě vysoké pokuty i poškození pověsti celého řetězce.
Zatím není jasné, zda skutečně docházelo k prodeji prošlého masa. Chybí laboratorní testy i přímé důkazy, že by někdo v souvislosti s jídlem z této restaurace utrpěl zdravotní újmu. Na druhé straně ale existuje svědectví bývalého zaměstnance, videozáznamy a nyní i oficiální šetření, které celou kauzu posouvá na zcela jinou úroveň.
Pro veřejnost má tato kauza dvojí rozměr. Na jedné straně ukazuje, jak silnou roli hrají investigativní novináři a odvážní whistlebloweři. Bez jejich svědectví by k podobné kontrole pravděpodobně nedošlo. Na straně druhé ale vyvolává otázku, nakolik můžeme důvěřovat i zavedeným značkám rychlého občerstvení, které si dlouhodobě budují image bezpečných a standardizovaných restaurací.
KFC je v Česku dlouhodobě populární značkou a právě na její pověsti je postaven velký byznys. Jakékoli narušení důvěry může mít přímý dopad na návštěvnost restaurací a tím i na tržby. Není proto divu, že AmRest odmítá obvinění a zdůrazňuje, že dodržuje všechny předpisy. Jenže pokud by se ukázalo, že k manipulaci s daty spotřeby skutečně docházelo, poškození důvěry zákazníků by mohlo být výrazné a dlouhodobé.
V tuto chvíli tedy zbývá čekat na výsledky inspekce. Teprve ty ukážou, zda jde o nedoložené obvinění, nebo o skutečný problém, který by mohl otřást pověstí jedné z nejznámějších fastfoodových značek. Faktem však je, že celá kauza už teď zneklidnila veřejnost a připomněla, že jistota „bezpečného jídla“ nemusí být samozřejmostí ani u globálních značek.