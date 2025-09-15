Konečně vyjde na světlo tajemství terakotové armády a prvního císaře?
15. 9. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Před půl stoletím odhalila náhoda u čínského Si-anu terakotovou armádu, jeden z největších archeologických objevů moderní doby. Nyní přinesly vykopávky další senzaci: nedotčenou hrobku se šestnáctitunovou schránkou pokladů, která může potvrdit dávnou legendu o tragickém princi.
V březnu 1974 se skupina rolníků v suchy vyprahlé provincii Šen-si pustila do hloubení studny. Místo vody však narazili na úlomky hliněné sochy – první důkaz jednoho z největších archeologických objevů moderní doby. Nedaleko dosud neprozkoumané hrobky Čchin Š’-chuanga, který se v roce 221 př. n. l. prohlásil prvním císařem Číny, ležela ukrytá celá armáda z hlíny. V životní velikosti, s detaily obličejů, účesů i zbroje, stála pod zemí tisíce let a střežila rozsáhlý pohřební komplex.
Za půl století systematických vykopávek archeologové odkryli kolem 600 jam na ploše přes 50 kilometrů čtverečních. Terakotová armáda čítá odhadem 8 000 vojáků a koní, z nichž zatím bylo odkryto něco přes 2 000. Vedle bojovníků byly nalezeny i sochy hudebníků, akrobatů, úředníků a dokonce realistických bronzových vodních ptáků – podzemní říše tak působí jako věrná napodobenina císařského dvora.
Čchin Š’-chuang byl známý nejen jako neúnavný dobyvatel, který sjednotil válčící státy do jediné říše, ale také jako reformátor. Zavedl jednotné písmo, váhy a míry, vybudoval silniční síť a položil základy Velké zdi. Jeho mauzoleum odráží nejen jeho moc, ale i posedlost nesmrtelností – alchymisté mu slibovali elixíry života, vysílal výpravy na bájné Ostrovy nesmrtelných, ale místo nesmrtelnosti našel smrtelnou nemoc. Dynastie Čchin, první v čínských dějinách, nepřežila jeho smrt ani o pět let.
Tajemný princ a šestnáctitunová schránka
Ani po padesáti letech výzkumů mauzoleum neřeklo poslední slovo. Nedávné vykopávky odhalily záhadný poklad, který by mohl potvrdit dávnou čínskou legendu. Archeologové našli v jedné z hrobek šestnáctitunovou schránku plnou cenností – brnění, zbraní, 6 000 bronzových mincí, jadeitu i zlatých a stříbrných velbloudů. Překvapivé je, že hrobka zůstala po dvě tisíciletí nedotčena hrobovými lupiči.
Podle starého díla Š’-ťi (Zápisky velkého historika), které sepsal dvorní kronikář S’-ma Čchien, měl být v mauzoleu pohřben také princ Kao, syn prvního císaře. Po smrti Čchin Š’-chuanga se trůn nečekaně dostal do rukou Chu-chaje, císařova osmnáctého syna, a princ Kao viděl, jak jeho sourozenci umírají vraždou či sebevraždou. Rozhodl se čelit osudu a požádal, aby byl po smrti uložen do otcova mauzolea. Nyní se archeologové ptají: neukrývá právě tato nově nalezená hrobka ostatky prince Kaoa? „Poprvé po dvou tisících letech máme šanci zjistit, zda měl S’-ma Čchien pravdu,“ říká historik Hui Ming Tak Ted z Oxfordské univerzity.
Tajemství, která zůstanou
Císařova vlastní hrobka, ukrytá pod zalesněným pahorkem nedaleko muzea, zůstává neodkrytá. Analýzy půdy sice potvrdily vysoký obsah rtuti, což odpovídá popisům řek z tekutého kovu proudících v podzemí, ale nikdo se dosud neodvážil narušit rovnováhu místa, kde císař odpočívá už dva tisíce let. Archeologové i historici vědí, že současná věda zatím nedokáže uchovat jemné materiály, jako jsou hedvábí či papír, pokud by se skutečně objevily. Ať už budoucí výzkum odhalí cokoli, jisté je, že Čchin Š’-chuang zůstane jednou z nejdůležitějších postav čínských dějin. A legendy i záhady, které ho obestírají, zřejmě nikdy nebudou zcela vyřešeny.