Moskva uvalila sankce na Bidena, Blinkena a další představitele americké administrativy

Na svých internetových stránkách o tom informuje ruské ministerstvo zahraničí, podle kterého jde o reakci na to, že Spojené státy zakázaly vstup na své území nejvyšším představitelům Ruské federace.

„Tento krok, který je třeba považovat za reakci na jednání Spojených států, byl nevyhnutelným důsledkem krajně rusofobní orientace současné americké administrativy,“ uvádí se v prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

Na „černém seznamu“ je celkem 13 lidí, například také bývalá americká první dáma a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová, šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley, mluvčí Bílého domu Jen Psakiová nebo Hunter Biden, syn nynějšího šéfa Bílého domu. Dále na něm figuruje Jake Sullivan, bezpečnostní poradce Bílého domu nebo šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns

Russia has sanctioned Joe Biden and a range of other top US officials.



