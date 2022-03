Aktualizováno: Premiéři Česka, Polska a Slovinska jsou v Kyjevě, uvedl šéf polské vlády

(AKTUALIZOVÁNO, 18:55) Vlak, kterým cestují premiéři Česka, Polska a Slovinska, dojel do Kyjeva. Na twitteru a na facebooku to napsal šéf polské vlády Mateusz Morawiecki. Tito zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi.

„Tady, ve válkou rozedraném Kyjevu, se píší dějiny. Tady svoboda svádí souboj se světem tyranie. Tady se hraje o budoucnost nás všech. Evropská unie podporuje Ukrajinu, která se může spolehnout na pomoc svých přátel - toto poselství jsme s sebou dnes přivezli do Kyjeva,“ napsal Morawiecki na twitteru.

Na cestu do Kyjeva se vydal Morawiecki, český premiér Petr Fiala a jejich slovinský kolega Janez Janša. Doprovází je také polský vicepremiér a de facto nejvlivnější politik v Polsku Jaroslaw Kaczyński.

Morawiecki na facebooku napsal, že nynější válka „je výsledkem činů krutého tyrana, který útočí na bezbranné civilisty, bombarduje města a nemocnice.... Musíme co nejrychleji zastavit tragédii, která se odehrává na východě“. „Proto jsme s premiéry Fialou a Janšou v Kyjevě,“ doplnil.

