Evropská unie chce plán na posílení bezpečnosti a obrany zemí západního Balkánu

Dnes to podle agentury Reuters při návštěvě Skopje řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Obavy unijních představitelů z možné bezpečnostní nestability na Balkáně zvýšila ruská invaze Ukrajinu.

Borrell ve Skopji uvedl, že nastal okamžik pro „oživení procesu rozšíření“ a co nejbližší zahájení jednání o přistoupení Severní Makedonie a Albánie k bloku.

Přístupové rozhovory se Skopjí blokuje Bulharsko kvůli sporům o dějiny, jazyk a národní identitu. Sofia tak činí navzdory výzvám EU i některých členských zemí, aby od veta upustila v zájmu stability a pokračování integrace tohoto regionu do EU.

Brusel zahájení rozhovorů se Severní Makedonií spojil i s Albánií, bulharské veto se tak ve výsledku vztahuje i na Tiranu.

„Budeme pokračovat v rozhovorech (s Bulharskem), dokud se tato otázka nevyřeší,“ řekl Borrell při návštěvě severomakedonské metropole. Dodal, že v této souvislosti vnímá zlepšení atmosféry mezi bulharskou a severomakedonskou vládou v posledních měsících. Podle šéfa unijní diplomacie není možné, aby bilaterální záležitosti určovaly celý přístupový proces.

Severomakedonský prezident Stevo Pendarovski podle stanice RFE/RL vyzval EU k přijetí „strategických rozhodnutí“ s ohledem na její politiku rozšíření. Přetrvávající blokáda přístupového procesu Skopje a Tirany je podle něj neudržitelná.

