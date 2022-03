Aktualizováno: V Mariupolu bylo zabito 2187 lidí. Bezpečnostními koridory se evakuovalo už 125 tisíc civilistů

(AKTUALIZOVÁNO, 17:25) Nejdůležitější je teď podle ukrajinského prezidenta dostat pomoc do obléhaného Mariupolu, kam míří konvoj s humanitární pomocí. Podle městské rady bylo v Mariupolu od začátku ruské invaze zabito 2187 místních obyvatel.

„Už jsme evakuovali téměř 125 000 lidí přes humanitární koridory na bezpečné území,“ řekl Zelenskyj ve videu, které zveřejnil dnes. „Hlavním úkolem je dnes Mariupol. Náš konvoj s humanitární pomocí je dvě hodiny od Mariupolu. Jen 80 kilometrů,“ řekl prezident.

Mariupolská městská rada dnes uvedla, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února bylo ve městě zabito 2187 jeho obyvatel. „Za 24 hodin se tu odehrálo nejméně 22 bombardování civilních částí města. Na Mariupol už bylo svrženo přes 100 bomb,“ uvedlo město v dnešním prohlášení.

Rada dále informovala, že městu dochází poslední zásoby potravin a vody, přičemž ruské síly, které město drží pod blokádou, stále ostřelují nevojenské cíle. „Lidé jsou 12 dní ve složité situaci. Ve městě nefunguje elektřina, voda nebo topení. Téměř neexistuje komunikace přes mobilní telefony. Poslední zásoby jídla a pití dochází,“ uvedla rada.

„Děláme vše pro to, abychom se ubránili okupantům, kteří blokují dokonce pravoslavné kněží doprovázející tuto pomoc, potraviny, vodu a léky. Je tam 100 tun nejnutnějších věcí, které Ukrajina poslala svým občanům,“ řekl Zelenskyj ke konvoji s humanitární pomocí.

Podle údajů z Kyjeva bylo dnes v plánu 14 koridorů pro evakuace civilistů z ukrajinských měst sužovaných boji. Součástí humanitárního konvoje do Mariupolu jsou podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové i prázdné autobusy, které mají na zpáteční cestě odvézt obyvatele silně poničeného města do Záporoží. Dosud ztroskotaly všechny pokusy zřídit únikový koridor pro Mariupol, z čehož se navzájem obviňují obě strany.

Evakuováno má být například i město Polohy mezi Mariupolem a Záporožím a některé obce na západ, sever a severovýchod od hlavního města Kyjeva a také obce ve východoukrajinské Luhanské oblasti.

Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes rovněž řekl, že Rusko během 18 dní konfliktu přišlo o tisíce vojenských vozidel, 74 letounů a 86 vrtulníků. Tvrzení se však nedá nezávisle ověřit.

