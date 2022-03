Ruští vojáci obsadili nemocnici v Mariupolu, tvrdí doněcký gubernátor

Válka na Ukrajině vstupuje dnes do 20. dne trvání. Ukrajina prodlužuje válečný stav o 30 dní.

(AKTUALIZOVÁNO, 19:00) Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko tvrdí, že ruští vojáci obsadili oblastní nemocnici v Mariupolu a drží v ní lékaře a pacienty jako rukojmí. Informoval o tom dnes ruskojazyčný server stanice BBC a ukrajinská agentura Interfax-Ukrajina. Kyrylenko se odvolává na jednoho ze zaměstnanců zdravotnického zařízení. BBC poznamenala, že tuto zprávu zatím nemohla ověřit.

„Dostali jsme informaci, že ruská armáda obsadila naši největší nemocnici... a naše pacienty a lékaře využívají jako rukojmí,“ řekl podle anglického servisu britské stanice také zástupce starosty Mariupolu Serhij Orlov, podle něhož je v nemocnici kolem 400 lidí.

„Není možné z nemocnice odejít,“ citoval podle ruskojazyčné BBC slova jednoho z pracovníků zdravotnického zařízení Kyrylenko. „Intenzivně se střílí, sedíme ve sklepě. Auta do nemocnice nemohou jezdit už dva dny. Kolem hoří výškové budovy... Do naší nemocnice Rusové nahnali 400 lidí z okolních domů. Nemůžeme ven,“ řekl podle gubernátora zaměstnanec.

Podle agentury Interfax-Ukrajina gubernátor řekl, že ruská vojska nemocnici nedávno prakticky zničily, ale personál nadále ošetřoval pacienty v suterénu.

Od začátku ruské invaze přišlo o život v obléhaném Mariupolu více než 2500 obyvatel, tvrdí místní úřady. V tomto přístavním městě strategického významu žilo před válkou více než 430 000 lidí. Mnoho obyvatel se snaží přežít v podzemních krytech, uvedla BBC.

V Mariupolu, který je už déle vystaven intenzivnímu ruskému ostřelování, trpí statisíce lidí nedostatkem vody, potravin, léků, elektřiny a tepla.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:56) Ukrajinský parlament dnes schválil zákon předložený prezidentem Volodymyrem Zelenským, který prodlouží válečný stav o 30 dní. Informovala o tom agentura Reuters. Válečný stav vyhlásila Ukrajina v den ruské invaze 24. února, a to na 30 dní, tedy původně do 26. března.

„Trvání válečného stavu na Ukrajině se prodlužuje od 5:30 (4:30 SEČ) 26. března na období 30 dní,“ cituje ze schválené normy agentura Interfax-Ukrajina. Nyní má tedy válečný stav platit do 25. dubna.

Ruské jednotky zahájily útok na Ukrajinu brzy ráno 24. února. Moskva slovo „válka“ nepoužívá a tvrdí, že jde o „zvláštní vojenskou operaci“ s cílem „demilitarizovat a denacifikovat“ Ukrajinu.

(10:19, původní zpráva) Evropská unie začne uplatňovat čtvrtý balík protiruských sankcí, na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí shodly členské státy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak odpoledne prostřednictvím videopřenosu vystoupí v kanadském parlamentu a zřejmě bude apelovat na ještě širší podporu své zemi v boji proti Rusku. Dnes také budou pokračovat ukrajinsko-ruská jednání, oznámil podle agentury Reuters Zelenskyj.

Čtvrtý balík evropských sankcí počítá se zákazem vývozu luxusního zboží do Ruska, investic do ruského energetického sektoru nebo dovozu ruské oceli a železa. EU také chce, aby Světová obchodní organizace (WTO) Rusku odebrala status nejvyšších výhod, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží.

Ukrajina a Rusko se dnes vrátí k jednání, která podle zástupce ukrajinské strany Mychajla Podoljaka strany v pondělí přerušily za účelem vyjasnění některých definic.

Pondělní rozhovory se podle médií odehrávaly prostřednictvím videokonference, v minulých dnech se delegace obou zemí několikrát setkaly na bělorusko-ukrajinské hranici. Předchozí rozhovory nevedly k žádnému zásadnímu průlomu, poznamenala agentura AP, přestože o víkendu obě strany hovořily o určitém pokroku.

Ukrajiny se budou týkat i další dnešní události. Pokračuje mimořádné zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (RE) věnované ruské invazi. Mimo jiné o tomto konfliktu budou jednat i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho íránský protějšek Hosejn Amírabdolláhján.