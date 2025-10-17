Med a skořice: komu se bude slušet nejteplejší a nejpraktičtější barva vlasů letošního podzimu?
17. 10. 2025 – 14:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se podzim rozhodne hrát na šedé tóny, tahle barva vás spolehlivě zachrání. Pikantní medová blond je směsí teplých zlatavých tónů s jemným nádechem karamelu a mědi – přesně ten odstín, který rozzáří pleť, aniž by působil uměle. Je to barva, která sluší téměř každému typu pleti, protože se přirozeně přizpůsobí podtónu vaší kůže.
Podle coloristů z londýnského Salon Sloane a newyorského Nine Zero One je „honey spice blonde“ jedním z nejžádanějších odstínů letošního podzimu. A není divu – vypadá jako sluneční paprsek zachycený v pramínku vlasů.
Pokud chcete, aby vaše barva zůstala svěží a lesklá i po několika týdnech, vsaďte na hydratační masky s obsahem medu, arganového oleje nebo extraktu z heřmánku. Ty totiž nejen oživí pigment, ale také prohloubí přirozený lesk.
Rada nad zlato! Nebojte se trochu tepla ve vlasech. V době, kdy se svět schovává za filtry a matné tóny, je přirozený zlatavý lesk tím nejlepším filtrem.
Co je to pikantní medová blond?
Kdyby slunce mělo svůj odstín vlasů, byl by to právě tenhle. Pikantní medová blond kombinuje jemnost zralého medu s karamelovým teplem a lehkým dotekem mědi – jako kdyby do pramenů někdo přimíchal špetku skořice. Výsledkem je barva, která není křiklavá, ale rozhodně není ani nudná.
Coloristé ji popisují jako „honey spice blonde“ – směs zlatavých a jantarových odlesků, které na světle doslova tančí. Vlasy působí, jako by je políbilo pozdní letní slunce těsně před západem, kdy má každý paprsek trochu nostalgie a trochu jiskry.
Tento odstín je ideální pro ty, kdo chtějí oživit klasickou blond, ale zároveň se vyhnout studeným, popelavým tónům. Dodává vlasům hloubku, lesk a neodolatelnou měkkost, která sluší každé pleti.
Komu sluší pikantní medová blond?
Tahle barva umí to, co málokterá – zjemní rysy, rozzáří pleť a přidá jiskru do očí i ve dnech, kdy se vám nechce vstávat. Nejlépe vynikne u žen se světlou až středně tmavou pletí a s teplým nebo neutrálním podtónem, kde dokáže doslova rozsvítit tvář.
Podle coloristky Tracey Cunningham, která míchá odstíny pro hvězdy jako Jennifer Lopez nebo Jessica Biel, se teplé blond tóny s kapkou medu a karamelu chovají jako přirozený rozjasňovač – odrážejí světlo, a tím působí, že pleť září zevnitř.
Pokud máte zelené, oříškové nebo šedozelené oči, pikantní medová blond je jako dělaná pro vás – její zlatavé odlesky jejich barvu ještě zvýrazní. A když opadne letní opálení, tahle blond umí zázrak: vrátí do tváře teplo, které by jinak scházelo slunci.
Jak dosáhnout dokonalého zbarvení
Tajemství pikantní medové blond spočívá v rovnováze tepla a světla. Nejde jen o jeden odstín, ale o celý koktejl tónů, které se musí dokonale prolnout. Profesionální coloristé proto pracují s několika vrstvami – medovými, karamelovými a jemně měděnými melíry, někdy s lehkým nádechem kaštanové pro hloubku a kontrast.
Základem je sjednocená barva vlasů, na kterou se teplé pigmenty nanášejí postupně, aby výsledný efekt působil přirozeně.
Podle stylistů z pařížského Maison de Coiffure vynikne tahle barva nejlépe na jemných vlnách nebo dokonale uhlazených vlasech, kde může světlo volně klouzat po pramenech. Není třeba žádné složité úpravy – stačí trochu textury, kapka lesku a odvaha být přirozeně zářivá.
Jak nosit pikantní medovou blond letos
Pikantní medová blond je jako stvořená pro sezónu, kdy se svět barví do zlatavých tónů. Nejlépe vynikne v kombinaci s teplými látkami a tlumenými odstíny podzimního šatníku – karamelová, béžová, čokoládová nebo olivová jí dodají ten správný klid a přirozenou eleganci. V kontrastu s vlněným kabátem nebo hedvábnou halenkou působí vlasy měkce, jako by na nich pořád ulpělo trochu letního slunce.
Vizážisté doporučují ladit tento odstín s jemnými šampaňskými nebo broskvovými očními stíny, které podtrhnou teplý podtón pleti. A pokud toužíte po špetce dramatu, sáhněte po terakotové nebo cihlové rtěnce – ta vytvoří dokonalý kontrast, aniž by přehlušila přirozený půvab barvy vlasů.
Není divu, že se do ní zamilovaly hvězdy jako Lisa z BLACKPINK, Scarlett Johansson nebo Dixie D’Amelio. Každá ji nosí po svém, ale všechny dokazují, že pikantní medová blond má kouzlo univerzální sluneční energie – dokáže zahřát i nejchladnější den. A možná právě letos bude tím odstínem, který z vašeho podzimu udělá nejteplejší sezónu roku.