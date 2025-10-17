Dnes je pátek 17. října 2025., Svátek má Hedvika
Med a skořice: komu se bude slušet nejteplejší a nejpraktičtější barva vlasů letošního podzimu?

17. 10. 2025 – 14:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová


zdroj: Freepik.com
Když se podzim rozhodne hrát na šedé tóny, tahle barva vás spolehlivě zachrání. Pikantní medová blond je směsí teplých zlatavých tónů s jemným nádechem karamelu a mědi – přesně ten odstín, který rozzáří pleť, aniž by působil uměle. Je to barva, která sluší téměř každému typu pleti, protože se přirozeně přizpůsobí podtónu vaší kůže.

Podle coloristů z londýnského Salon Sloane a newyorského Nine Zero One je „honey spice blonde jedním z nejžádanějších odstínů letošního podzimu. A není divu – vypadá jako sluneční paprsek zachycený v pramínku vlasů.

Pokud chcete, aby vaše barva zůstala svěží a lesklá i po několika týdnech, vsaďte na hydratační masky s obsahem medu, arganového oleje nebo extraktu z heřmánku. Ty totiž nejen oživí pigment, ale také prohloubí přirozený lesk.

Rada nad zlato! Nebojte se trochu tepla ve vlasech. V době, kdy se svět schovává za filtry a matné tóny, je přirozený zlatavý lesk tím nejlepším filtrem.

glamor-beauty-portrait-beautiful-sensual-caucasian-young-woman-model-with-evening-makeup-white-summer-dress-posing-street zdroj: Freepik.com

Co je to pikantní medová blond?

Kdyby slunce mělo svůj odstín vlasů, byl by to právě tenhle. Pikantní medová blond kombinuje jemnost zralého medu s karamelovým teplem a lehkým dotekem mědi – jako kdyby do pramenů někdo přimíchal špetku skořice. Výsledkem je barva, která není křiklavá, ale rozhodně není ani nudná.

Coloristé ji popisují jako „honey spice blonde“ – směs zlatavých a jantarových odlesků, které na světle doslova tančí. Vlasy působí, jako by je políbilo pozdní letní slunce těsně před západem, kdy má každý paprsek trochu nostalgie a trochu jiskry.

Tento odstín je ideální pro ty, kdo chtějí oživit klasickou blond, ale zároveň se vyhnout studeným, popelavým tónům. Dodává vlasům hloubku, lesk a neodolatelnou měkkost, která sluší každé pleti.

close-up-beautiful-young-woman-white-background zdroj: Freepik.com

Komu sluší pikantní medová blond?

Tahle barva umí to, co málokterá – zjemní rysy, rozzáří pleť a přidá jiskru do očí i ve dnech, kdy se vám nechce vstávat. Nejlépe vynikne u žen se světlou až středně tmavou pletí a s teplým nebo neutrálním podtónem, kde dokáže doslova rozsvítit tvář.

Podle coloristky Tracey Cunningham, která míchá odstíny pro hvězdy jako Jennifer Lopez nebo Jessica Biel, se teplé blond tóny s kapkou medu a karamelu chovají jako přirozený rozjasňovač – odrážejí světlo, a tím působí, že pleť září zevnitř.

Pokud máte zelené, oříškové nebo šedozelené oči, pikantní medová blond je jako dělaná pro vás – její zlatavé odlesky jejich barvu ještě zvýrazní. A když opadne letní opálení, tahle blond umí zázrak: vrátí do tváře teplo, které by jinak scházelo slunci.

portrait-beautiful-young-woman zdroj: Freepik.com

Jak dosáhnout dokonalého zbarvení

Tajemství pikantní medové blond spočívá v rovnováze tepla a světla. Nejde jen o jeden odstín, ale o celý koktejl tónů, které se musí dokonale prolnout. Profesionální coloristé proto pracují s několika vrstvami – medovými, karamelovými a jemně měděnými melíry, někdy s lehkým nádechem kaštanové pro hloubku a kontrast.

Základem je sjednocená barva vlasů, na kterou se teplé pigmenty nanášejí postupně, aby výsledný efekt působil přirozeně.

Podle stylistů z pařížského Maison de Coiffure vynikne tahle barva nejlépe na jemných vlnách nebo dokonale uhlazených vlasech, kde může světlo volně klouzat po pramenech. Není třeba žádné složité úpravy – stačí trochu textury, kapka lesku a odvaha být přirozeně zářivá.

profimedia-1037362801 Scarlett Johanssonzdroj: Profimedia

Jak nosit pikantní medovou blond letos

Pikantní medová blond je jako stvořená pro sezónu, kdy se svět barví do zlatavých tónů. Nejlépe vynikne v kombinaci s teplými látkami a tlumenými odstíny podzimního šatníku – karamelová, béžová, čokoládová nebo olivová jí dodají ten správný klid a přirozenou eleganci. V kontrastu s vlněným kabátem nebo hedvábnou halenkou působí vlasy měkce, jako by na nich pořád ulpělo trochu letního slunce.

Vizážisté doporučují ladit tento odstín s jemnými šampaňskými nebo broskvovými očními stíny, které podtrhnou teplý podtón pleti. A pokud toužíte po špetce dramatu, sáhněte po terakotové nebo cihlové rtěnce – ta vytvoří dokonalý kontrast, aniž by přehlušila přirozený půvab barvy vlasů.

Není divu, že se do ní zamilovaly hvězdy jako Lisa z BLACKPINK, Scarlett Johansson nebo Dixie D’Amelio. Každá ji nosí po svém, ale všechny dokazují, že pikantní medová blond má kouzlo univerzální sluneční energie – dokáže zahřát i nejchladnější den. A možná právě letos bude tím odstínem, který z vašeho podzimu udělá nejteplejší sezónu roku.

