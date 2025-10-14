Zapomeňte na šeď! Celebrity ukázaly, jak rozjasnit podzim barevným kabátem ve velkém stylu

I když právě frčí výrazné tóny jako sytá červená, kobaltová modř nebo smaragdově zelená, není podmínkou se držet diktátu trendů. Někdy potřebujeme prostě jen barvu, která nám zvedne náladu, rozzáří den a ladí s naší osobností. Podzim 2025 přeje hřejivým odstínům kávy, čokolády a mochy, které působí elegantně a snadno se kombinují. Vedle nich však dominují i jemné tóny béžové, krémové a hliněné, jež přinášejí klid a sofistikovanost. Milovnice odvážnějšího stylu mohou vsadit na červený nebo kostkovaný kabát, které se staly symbolem sebevědomí a radosti z módy. Ať už si vyberete jakýkoliv odstín, důležité je jedno: barvy nejsou jen trend, ale způsob, jak rozjasnit i ten nejšedší den.
Jennifer Lopez byla spatřena při odchodu z pořadu Good Morning America v New Yorku, kde měla na sobě růžový kabát přes červenýzdroj:
Profimedia
Růžový kabát a červený total look jako definice luxusní elegance
Jennifer Lopez zkrátka ví, jak si s módou pohrát tak, aby z obyčejného dne udělala malou show. Na cestě do Good Morning America vypadala, jako by právě vystoupila z filmového záběru o newyorské divě, která se nenechá pohltit šedí velkoměsta. Růžový kabát z huňaté vlny se na ní leskl jako cukrová vata, zatímco červený rolák s lakovanými kalhotami dodal outfitu špetku dravosti i odhodlání. Mini kabelka ve stejném tónu to celé jen potvrdila – J.Lo zůstává královnou barev i okamžiku. A pokud se někdo ptá, jak nosit barvy s grácií? Stačí se podívat na ni – odpověď kráčí po chodníku.
Heidi Klum byla spatřena při natáčení své show Germany’s Next Top Model v Berlíně. Před hotelem Adlon Kempinski se 20. listopadu 2020 konalo focení pod vedením legendární fotografky Ellen von Unwerth, které doprovázely modelky i psi – nečekaný, ale dokonale stylový detail.zdroj:
Profimedia
Barevná energie na maximum
Heidi Klum proměnila berlínské ulice v přehlídkové molo a připomněla, že móda má být především zábava. Na natáčení show Germany’s Next Top Model dorazila v kožichu s grafickým multibarevným vzorem, který doslova hraje barvami – od sytě růžové přes žlutou až po smaragdově zelenou. Celý look doplnila žlutou oversized čepicí, která podtrhla její nekonvenční přístup k módě. Výsledkem je styl, který balancuje mezi maximalismem a pop-artovou estetikou, přesně tak, jak to umí jen Heidi.
Princ William a vévodkyně z Cambridge navštívili Cardiff Castle ve Walesu v rámci krátkého zimního turné po Spojeném království před vánočními svátky. Catherine, nyní princezna z Walesu, dorazila v kabátě v odstínu syté červené, který působil dokonale elegantně a zároveň svěže.zdroj:
Profimedia
Britská tradice v moderním pojetí
Catherine, princezna z Walesu, opět dokázala, že její módní styl zůstává dokonalým spojením elegance, tradice a současnosti. Při návštěvě Cardiff Castle ve Walesu zvolila dlouhý karmínově červený kabát s precizně střiženou siluetou, který podtrhl její královskou postavu. Look doplnila tartanovou šálou, odkazující na britské dědictví, a černými semišovými kozačkami s úzkým podpatkem, jež dodaly celku moderní lehkost. Výsledný dojem? Nadčasový britský chic, který z princezny Kate dělá nejen členku královské rodiny, ale i módní ikonu, jež inspiruje celý svět.
Victoria Beckham byla spatřena v ulicích New Yorku v zářivě kanárkově žlutém outfitu, který okamžitě přitáhl pozornost módních fotografů.zdroj:
Profimedia
Slunce v ulicích New Yorku
Victoria Beckham opět potvrdila, že minimalismus v jejím podání nikdy nepůsobí nudně. Při procházce ulicemi New Yorku zvolila zářivě kanárkově žlutý komplet, který okamžitě přitáhl pozornost módních objektivů. Volně střižený trench s tříčtvrtečními rukávy doplnila o pouzdrové šaty ve stejném tónu a jemné sandálky na podpatku, čímž vytvořila look, který působí lehce, ale zároveň luxusně. Sluneční brýle s výraznou obroučkou dodaly outfitu moderní kontrast a dávku sebejistoty. Je to přesně ten druh elegance, který nepotřebuje loga ani šperky, protože mluví sám za sebe – čistě, odvážně a s britským šarmem.
Herečka zvolila modrý teddy kabát, který sladila s lehce vrstvenými šaty ve stejném odstínu a vysokými podpatky s metalickým detailem – look, který dokonale spojil komfort a luxusní eleganci.zdroj:
Profimedia
Důkaz, že i městský kabát může působit jako couture kousek z přehlídkového mola
Blake Lively proměnila šedivé ulice New Yorku svou přítomností v místo barev. Herečka vyrazila v měkkém modrém teddy kabátu, který sladila s lehkými šifonovými šaty v pastelově modrém tónu s drobným potiskem – kombinace, která působí svěže, ženské a přitom naprosto chic. Výrazné lodičky s metalickými detaily dodaly outfitu hravý kontrast a připomněly, že Blake si s módou umí pohrávat s lehkostí i odvahou. Později svůj look proměnila do žlutého trenčkotu a prošívaných šortek, čímž znovu potvrdila, že patří k ženám, které dokážou měnit styl stejně rychle, jako samotný New York rytmus.
Móda je neskutečně proměnlivá a zároveň přizpůsobivá – především svým nositelkám. Barevný kabát tak není jen kouskem oblečení, ale osobním vyjádřením. Stačí zvolit odstín, který vám sedne, a rázem se z obyčejného dne stane něco víc. Vytvoříte si ve svém podzimním šatníku statement, který přitáhne pozornost, podtrhne vaši osobnost a – téměř jistě – i vaši náladu rozzáří dřív, než si to vůbec uvědomíte.