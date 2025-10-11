Ofina ve stylu Gucci v podání Demi Moore: Podzimní trend, který dodá šmrnc i pár let ubere
11. 10. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Podzim přeje proměnám, a Demi Moore ukázala, jak zářivě začít. Hvězda filmu The Tiger s novým účesem dokazuje, že někdy stačí jediný detail, který změní všechno. Hlavní roli v této proměně hraje ofina – zjemní rysy, zvýrazní oči a světlo dopadající na tvář dodá svěžest i pár let ubere.
„Ofiny — tehdy a teď. Děkuji @gucci, že jste mi umožnili znovu nosit ofinu poprvé od dob Striptýzu!“ napsala Demi Moore na svém Instagramu. A i když šlo o nenápadný vzkaz, svět módy se na chvíli zastavil.
Její návrat k ikonickému střihu z devadesátek není jen nostalgickou vzpomínkou, ale důkazem, že styl může být stejně nadčasový jako žena, která ho nosí. Ve filmu The Tiger, kde se proměnila v charismatickou Barbaru Gucci, spojila noblesu, vtip i sílu – a právě ofina se stala symbolem celé té proměny.
Kadeřník Dimitris Giannetos a kreativní ředitel Demna Gvasalia nazvali nový střih jednoduše „Gucci fringe“ – drobný detail, který rámuje obličej, ale zároveň definuje charakter. A jak sama Demi dodala, tahle ofina je nejen o kráse, ale o postoji: o tom, že i po čtyřiceti letech v Hollywoodu může žena znovu překvapit svěžestí, kterou svět nečekal.
Gucci ofina, která zastavila čas
Tak se zrodil Demiin nový účes – rovná ofina, jemně střižená těsně pod obočím, která plynule přechází do zbytku jejích vlasů. Tahle precizní linie – nazývaná „Gucci bangs“ – se stala drobným, ale výrazným detailem, jenž proměnil celou hereččinu vizáž.
I mimo filmové plátno Demi (62) ukazuje, že její styl nestárne. Ofinu nosí v lehce ležérním duchu, nejčastěji s džíny a bílým tričkem – kombinací, která by mohla být definicí bezčasové jednoduchosti. Ale jakmile se objeví v šarlatovém saku a s upravenými prameny, promění se z uvolněné bohyně v elegantní módní ikonu.
Jemně rozdělená pěšinka, rovný řez nad obočí a hladké přechody vytvářejí efekt, který je typický pro Demiinu současnou podobu – sofistikovanou, sebevědomou a dokonale klidnou. Její ofina není jen účes. Je to gesto, kterým se dá přepsat kapitola života – z každodenní reality do filmového rámu.
Proč byste ji mohla vyzkoušet?
Ofina ve stylu Demi Moore není jen návratem k 90. létům, ale symbolem ženské sebejistoty, která se nepotřebuje skrývat za filtry. Je to účes, který působí sofistikovaně, ale zároveň má přirozenou lehkost mládí a právě v tom spočívá jeho kouzlo.
Ofina jemně zvýrazní lícní kosti, zjemní kontury obličeje a dodá tváři harmonii. Působí tak přirozeně, že vypadá, jako by k vám patřila odjakživa. Na rozdíl od klasické husté, tupé ofiny je tahle verze mnohem přizpůsobivější – krásně dorůstá, nepotřebuje neustálé zastřihávání a dokonale ladí s jakoukoli délkou i texturou vlasů.
Jak ukázala Demi Moore ve filmu The Tiger, tahle ofina funguje doslova v každé situaci. S džínami a bílým tričkem působí nenuceně a svěže, ale v kombinaci se šarlatovým sakem se promění v symbol elegance a jistoty. Pokud ji doplníte texturovanými vlnami, vytvoříte vzhled s nádechem 90. let – éry, která se letos do módy triumfálně vrací.
Podzim je jako stvořený pro změny. A právě ofina je krok, který dodá nový šmrnc, aniž byste musela měnit celý vzhled – drobná, ale sebevědomá úprava ve stylu Gucci, která říká: nebojím se vyzkoušet nové trendy se známkou značky, která ví jak proměnit nudné v luxusní.