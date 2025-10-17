Obyčejné brčko z kavárny prozradilo čtyřicet let staré tajemství vraždy
17. 10. 2025 – 15:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po čtyřiceti letech od brutální vraždy šestnáctileté dívky z Long Islandu přivedla stopa z obyčejného brčka vyšetřovatele k novému podezřelému. Případ, který kdysi poslal do vězení nevinné muže, se díky moderní DNA genealogii znovu otevřel – a ukazuje, že spravedlnost někdy jen spí.
V kriminalistice se technologie DNA genealogie stala jedním z nejmocnějších nástrojů pro odhalování zločinů, které by jinak zůstaly zapomenuty v archivech. Princip je jednoduchý, ale revoluční: detektivové neporovnávají neznámý genetický profil jen s databází pachatelů, ale také s veřejnými genealogickými databázemi, kam lidé dobrovolně vkládají výsledky svých testů původu. Z nalezené DNA tak lze zpětně vystopovat vzdálené příbuzné a postupně se přiblížit ke konkrétní osobě. Právě tak byla v roce 2018 odhalena identita takzvaného Golden State Killera, sériového vraha, který terorizoval Kalifornii v 70. a 80. letech. Od té doby se genetická genealogie stala běžnou součástí vyšetřování starých případů po celém světě.
Vražda, která se vrátila po čtyřiceti letech
V listopadu 1984 zmizela šestnáctiletá Theresa Fusco z města Lynbrook na Long Islandu, když odcházela z práce v bruslařské hale. O několik týdnů později bylo její tělo nalezeno v lese nedaleko – nahé, ukryté pod listím. Vyšetřovatelé tehdy obvinili tři muže, kteří byli v roce 1986 odsouzeni za znásilnění a vraždu. Ve vězení strávili sedmnáct let, než testy DNA v roce 2003 ukázaly, že biologický materiál z těla oběti nepatřil žádnému z nich. Všichni tři byli očištěni a dva z nich získali od státu odškodnění ve výši přibližně 420 milionů korun každý. Skutečný pachatel ale zůstal neznámý.
Až po čtyřiceti letech se kruh uzavřel. Vyšetřovatelé z okresu Nassau znovu otevřeli spis a zaměřili se na nové stopy. Loni začali sledovat Richarda Bilodeaua, tehdy třiadvacetiletého mladíka, který v době vraždy žil u prarodičů nedaleko místa činu. Po měsících sledování se podařilo získat DNA z kelímku a brčka, které Bilodeau odhodil v kavárně se smoothie v sousedním okrese Suffolk. Laboratoř potvrdila shodu se vzorkem nalezeným na těle Theresy Fusco v roce 1984.
V říjnu 2025 byl nyní třiašedesátiletý Bilodeau obžalován ze dvou bodů vraždy druhého stupně, včetně spáchání činu během znásilnění. U soudu prohlásil, že je nevinný, a čeká na další jednání ve vazbě. Podle státního zástupce Jareda Rosenblatta měl Bilodeau při setkání s vyšetřovateli pronést poznámku, že tehdy lidem procházely vraždy. Prokurátor mu nyní vzkázal, že po čtyřiceti letech nadešel den zúčtování.
Minulost, kterou nelze umlčet
Případ Theresy Fusco znovu připomíná, jak dramaticky se změnila kriminalistika od 80. let. To, co kdysi bylo nemožné, se dnes díky vědě stává běžnou praxí – a staré křivdy mohou být napraveny. Okresní státní zástupkyně Anne Donnellyová při oznámení obžaloby zdůraznila, že ani po desetiletích se na oběti nezapomíná.
Vražda Theresy Fusco přitom nebyla jediným zmizením v té době – ve stejné oblasti zmizely dvě další dospívající dívky, z nichž jedna byla její kamarádka. Zda i jejich případy budou díky moderní genetice znovu otevřeny, ukáže čas. Jisté však je, že DNA genealogie proměnila pojetí spravedlnosti – dokazuje, že ani po čtyřiceti letech se minulost nenechá umlčet obyčejným brčkem.