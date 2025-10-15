Dnes je středa 15. října 2025., Svátek má Tereza
Dlouhé vlasy po padesátce? Profesionální kadeřnice prozradila, jak je stříhat a upravovat, abyste působila svěže, mladistvě a šik!

15. 10. 2025 – 11:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Dlouhé vlasy po padesátce? Profesionální kadeřnice prozradila, jak je stříhat a upravovat, abyste působila svěže, mladistvě a šik!
zdroj: Freepik.com
Říká se, že s věkem by měly vlasy zkracovat. Omyl! Kadeřnice tvrdí, že dlouhé vlasy mohou ženám po padesátce lichotit víc než kdy dřív – stačí vědět, jak na to.

Není nutné držet se za každou cenu těžkých a nevzhledných dlouhých kadeří. Pokud však žena – bez ohledu na věk uvedený v občance – touží po dlouhých vlasech a cítí se v nich dobře, není jediný důvod, proč si je nenechat upravit tak, aby jí lichotily. „Je vždy lepší vidět ženu, která se ve svém účesu cítí sebevědomě, než tu, která na něm neustále hledá chyby. To se odráží ve všem. Není náhodou, že se říká, že vlasy jsou korunou krásy,“ dodává kadeřnice Kamila Frantlová Sedláková.

ChatGPT Image 15. 10. 2025 11_43_35 zdroj: ChatGPT

Vrstvení, které omladí

Pokud máte dlouhé vlasy a nechcete se jich vzdát, dopřejte jim vrstvení. Tento střih vlasům dodá pohyb a objem, takže nebudou působit těžce a unaveně. Vrstvy kolem obličeje dokážou zázraky – zjemní rysy a opticky „zvednou“ kontury tváře. Kamila Frantlová Sedláková doporučuje volit jemné přechody, které se přirozeně propojí s délkou:

Dlouhé rovné vlasy bez tvaru často zbytečně stahují obličej dolů. Stačí pár dobře zvolených vrstev a účes hned omládne.“

ChatGPT Image 15. 10. 2025 11_47_51 zdroj: ChatGPT

Ofina s lehkostí

Ofina je skvělý způsob, jak účesu dodat mladistvý šmrnc. Jen je potřeba vybrat tu správnou. Klasická hustá ofina může působit těžce, zatímco prodloužená ofina s křivkou nebo jemná záclonová ofina obličej krásně orámuje a zjemní pohled.

U žen po padesátce se mi osvědčila ofina, která není úplně krátká – dá se snadno rozčesat do stran a působí přirozeně. Navíc dokáže skvěle zamaskovat drobné vrásky na čele,“ dodává profesionální kadeřnice.

portrait-woman-against-black-background zdroj: Freepik.com

Lehkost místo objemu

Vlasy s věkem ztrácí hustotu, proto je důležité vyhnout se příliš hutným střihům. Kadeřnice Kamila radí dát přednost vzdušnému sestřihu, který se snadno upravuje a nevyžaduje složité foukání.

Méně je někdy víc. Když účes dýchá, působí upraveně i po delším dni. Přehnaný objem může naopak přidávat léta,“ vysvětluje.

woman-with-grey-hair-black-top-is-wearing-necklace-that-says-silver zdroj: Freepik.com

Uvolněné délky, které lichotí

Dlouhé vlasy vypadají nejlépe, když nejsou dokonale rovné ani přefoukané. Lehký vlnitý styling nebo přirozeně rozcuchaný efekt dodají vlasům mladistvost i přirozený pohyb.Doporučuji foukat vlasy přes velký kartáč a nechat konečky volné. Když se vlní do obličeje, působí jemně a romanticky,“ říká Kamila Frantlová.

pretty-middle-aged-asian-person-brushes-straight-grey-hair-posing-light-background-studio-mature-beauty-lifestyle zdroj: Freepik.com

Péče a střih ruku v ruce

Bez ohledu na délku účesu platí, že zdravé vlasy jsou tou největší ozdobou. Pravidelné zastřihování konečků, hydratace a šetrné barvení dokážou víc než jakýkoli radikální střih.

Vlasy mají paměť – když se o ně staráte dlouhodobě, odvděčí se vám leskem a pružností,“ vzkazuje kadeřnice Kamila Frantlová Sedláková.

Dlouhé vlasy po padesátce nejsou žádný přežitek, ale projev osobního stylu. S jemným vrstvením, správnou ofinou a přirozenou úpravou můžete působit lehce, moderně a sebevědomě – bez ohledu na číslo v občance.

