Ekologové chtějí Babiše upozornit na rozpory v zeleném programu ANO a Motoristů
17. 10. 2025 – 14:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci ekologických organizací chtějí na dnešní schůzce upozornit předsedu ANO Andreje Babiše na rozpory v zeleném programu ANO a Motoristů.
Program Motoristů je negací kroků prospěšných životnímu prostředí, řekla novinářům před jednáním ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská. ANO vyjednává o vládě s SPD a Motoristy, kteří mají podle oznámené dohody ministerstvo životního prostředí obsadit. O ekologickém programu by měly subjekty poprvé jednat příští čtvrtek.
Ekologické organizace chtějí podle Kolínské upozornit Babiše na závažné programové rozdíly mezi ANO a Motoristy. "Chceme mu říct detaily, proč zástupci Motoristů nemají být ve vedení ministerstva životního prostředí a požádat ho, aby ho obsadil někým kompetentním, kdo naváže na to dobré, co prosadil ministr Richard Brabec (ANO)," uvedla.
Ekologům nejde konkrétně o osobu šéfa Motoristů Petra Macinky, o kterém se mluví jako o kandidátovi na ministra, řekla Kolínská. Vycházejí z analýzy volebních programů, podle které Motoristé mají nejvíc protizelený program. "Ten resort nemohou ideově zvládnout, celý jejich program je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí," uvedla. Jiří Koželouh z Hnutí Duha řekl, že Macinka může řídit jiný úřad, ale Motoristé nemohou obsadit ministerstvo životního prostředí kvůli svému střetu zájmů i programové kolizi.
Bývalý ministr a nynější hejtman Ústeckého kraje Brabec na jednání dorazil jako garant kapitoly životního prostředí v ANO. Uvedl, že i jeho nástup, jako bývalého ředitele a předsedy dozorčí rady Lovochemie, provázely výrazné ohlasy. Míní, že dnes ho mnozí z původně protestujících chválí. "Jeho (Macinkovy) názory moc neznám. Četl jsem pouze pár věcí, ale beru to jako předvolební hesla a výkřiky. Když člověk se člověk reálně na ten resort připravuje, přijde tam, je konfrontován s tím barákem, situace je obvykle jiná," uvedl Brabec, který resort vedl od ledna 2014 do prosince 2021.
Před týdnem více než 20 ekologických organizací vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo a poslalo Babišovi i prezidentu Petru Pavlovi také přes 50 profesorů a 400 vědců.
O několik dní později vznikl další otevřený dopis, který podepsalo víc než 7500 studentů. "Naším hlavním požadavkem je to, aby na MŽP neseděl člověk, který popírá vědecká fakta," řekla dnes zástupkyně studentů Ludmila Kozlová. Na ministerstvu musí být někdo, kdo se řídí odbornými a vědeckými doporučeními, dodala.
Servery Deník N či Seznam Zprávy dříve upozornily, že Macinka chce zrušit nově zřízenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na jihu Moravy. Proti ní bojuje i podnikatel František Fabičovic, jemuž ochranný režim komplikuje hospodaření. Zároveň patří mezi největší sponzory Motoristů, uvedly.