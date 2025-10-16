Nevíte, jaké boty zvolit do podzimního deště? Značkové gumáky ovládly sezónu – nosí je i celebrity na červený koberec!
16. 10. 2025 – 11:16 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Gumáky v posledních letech prošly velkou proměnou. Není divu, že si postupně nacházejí cestu i do našich šatníků a stávají se stylovým doplňkem. Díky spojení praktičnosti a designu se z nich stal módní kousek, který s hrdostí vynášejí i slavné osobnosti na červený koberec.
Kdysi dávno to byla čistě praktická záležitost, boty do bláta, které neměly se stylem nic společného. Jenže právě tady začíná příběh, který by si zasloužil vlastní módní kapitolu. Psal se začátek 19. století a britský vévoda z Wellingtonu, Arthur Wellesley, si nechal upravit své jezdecké boty tak, aby byly elegantní i mimo sedlo. Tak vznikly první „wellingtonky“, symbol aristokratické praktičnosti. Ještě ale netušil, že o dvě století později se jeho nápad promění v módní ikonu.
Gumáky se z praktické nutnosti proměnily v módní manifest
S příchodem vulkanizace kaučuku, kterou prosadil vynálezce Hiram Hutchinson, se gumové boty staly nepromokavým zázrakem – nejdřív pro vojáky v zákopech, pak pro farmáře a nakonec i pro britské dámy v zahradách. Firma Hunter Boot je dovedla k dokonalosti a když si je o mnoho let později obula Kate Moss na festivalu Glastonbury, začala nová éra. Z bahna se gumáky vyšvihly rovnou na módní mola a červené koberce.
Dnes už nejde o to, že nepromoknou. Gumáky jsou důkazem, že i z nejpraktičtější boty se může stát stylová zbraň.
Z louží rovnou na mola
Zapomeňte na časy, kdy gumáky patřily jen na zahradu nebo do bahna za slepicemi. Dnes se z nich stala módní zbraň, kterou diktují i největší jména módního světa. Lesklé povrchy, syté barvy, robustní podrážky a střihy, které připomínají spíš luxusní kozačky než praktickou obuv — to jsou nové gumáky roku 2025.
Do hry se totiž připojili i Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel nebo Balenciaga, kteří je povýšili na symbol městského šik stylu. Hunter, Bottega Veneta či Moncler zase dokazují, že i boty, které kdysi chránily nohy vojáků v zákopech, dnes chrání reputaci módních ikon na červeném koberci.
Gumáky mohou mít šmrnc haute couture
Chelsee Healy pojala gumáky jako manifest luxusu a odvahy. Její model s rozšířenou vrchní částí, která jemně překrývá nárt a navazuje na siluetu nohy, působí mimořádně sofistikovaně a připomíná střih vysokých kozaček z přehlídek Balmain či Givenchy. V odstínu olivové khaki vypadají na první pohled minimalisticky, ale právě detaily dělají zázrak – hladký matný povrch, precizně tvarovaná linie a především zlatý visací zámek u horního lemu, odkazující na ikonické kabelky Hermès Kelly, dodávají celému looku punc exkluzivity.
Chelsee k nim zvolila trenčkot v barvě cappuccina s páskem, který zvýrazňuje siluetu, a pod něj nechala decentně vykukovat bílou košili. Výsledkem je outfit, který propojuje eleganci s praktičností a bez nadsázky by obstál i na módní přehlídce Balmain. Jak připomíná Vogue, právě tahle schopnost proměnit funkční prvek v módní výpověď je znakem současné fashion revoluce.
Jednoduchost, která nikdy nevyjde z módy
Jennifer Garner vsadila na klasiku, která nikdy nezklame – její vysoké gumáky Hunter Original v sytě červeném odstínu jsou esencí britského stylu s americkým nadhledem. Mají lesklý povrch, typickou kulatou špičku a pevnou podrážku s výrazným vzorkem, díky čemuž působí nejen elegantně, ale i prakticky. Kovová přezka na boční straně dodává botám decentní strukturu, aniž by narušila jejich ikonickou jednoduchost.
Jennifer je zkombinovala s úzkými džínami zastrčenými do holínek, krémovým svetrem a lehkou parku v olivovém tónu – outfit, který by klidně mohl sloužit jako inspirace pro editorial Harper’s Bazaar o nenucené eleganci. Celkový dojem je uvolněný, přirozený a zároveň dokonale promyšlený – přesně ten styl, který se snaží napodobit půlka Instagramu pokaždé, když zaprší.
Do deště nebo na molo s dávkou drzosti a pořádné platformy
Kourtney Kardashian opět dokázala, že její cit pro styl funguje i v dešti. Sáhla po krátkých gumácích s robustní platformou a šachovnicovým vzorem, které na první pohled působí jako módní manifest rebelství. Kombinace matné černé a smetanově bílé dodává botám grafickou ostrost, zatímco hranatější špička a silná podrážka jim dávají punkově-luxusní charakter – něco mezi londýnským street stylem a pařížskou nonšalancí.
Kourtney gumáky zkombinovala s oversize mikinou a koženou bundou, čímž vytvořila look, který působí stejně cool, jako kdyby právě vystoupila z módní kampaně Balenciaga. Krátká délka bot přitom krásně zdůrazňuje její nohy, a celek působí hravě, ale zároveň silně. Jak shrnuje Vogue Runway, právě takové kontrasty – mezi funkčností, sex-appealem a drzostí – dělají z gumáků must-have sezóny.
Když praktičnost potká italský šarm
Ani muži nezůstávají pozadu – gumáky se staly novým symbolem městské nonšalance. Vincenzo Montella, bývalý fotbalista a nyní trenér, dokazuje, že funkčnost a styl se nemusí vylučovat. Jeho olivově zelené kotníkové gumáky s pružnými bočními panely připomínají modely Hunter Play Boot Short, které se objevují i na přehlídkách Prada nebo Bottega Veneta. Kombinace šedého manšestrového obleku, černé mikiny s kapucí a ležérně ohrnutých nohavic vytváří chytrý mix sportovní elegance a italského minimalismu.
Tenhle look funguje dokonale v duchu „quiet luxury“ – decentní, ale s charakterem. Gumáky tu nejsou jen doplněk, ale stylový protest proti nudě klasických mokasínů. Jak shrnuje GQ, moderní muž už nehledá dokonalost, ale autenticitu – a právě ta v olivových gumácích nachází svůj nový domov.