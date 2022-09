Mají se prchající Rusové pustit na území EU? Je to na jednotlivých státech, vzkazuje EK

Ministři zahraničí unijních států se na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku ve středu shodli na urychlené přípravě nových sankcí, které mají být odpovědí na Putinovu mobilizaci a nepřímou hrozbu jaderným útokem.

Vedle toho také podle šéfa české diplomacie Jana Lipavského budou jednat o dalším společném postupu při vydávání víz Rusům, které v září EU znesnadnila. Česká republika v současnosti řídí jednání členských států unijního bloku.

Putinovo rozhodnutí vyhlásit částečnou mobilizaci vyvolalo v Rusku šok a obavy, že někteří muži nebudou moci ze země odjet. Podle údajů Aviasales, což je nejoblíbenější ruská webová stránka pro nákup letenek, byly ve středu vyprodány přímé lety z Moskvy do tureckého Istanbulu a arménského Jerevanu, což jsou destinace, kam mohou Rusové cestovat bez víz. Některé další spoje, kde je zapotřebí přestup - například do gruzínského Tbilisi - také nebyly dostupné. Ve středu večer poté podle serveru Airlive.net nařídily ruské aerolinie zastavit prodej letenek ruským mužům ve věku od 18 do 65 let. Pokud by chtěli vycestovat, musí podle pokynů předložit souhlas ministerstva obrany.

Podle komise je v současnosti na členských státech, jak na velký zájem Rusů opustit zemi zareagují. Například pobaltské země už ve středu vyhlásily, že Rusům prchajícím před mobilizací poskytovat útočiště nebudou.

„Vstup osob požadujících ochranu v EU by měl být vždy zaručen,“ podotkla mluvčí Anitta Hipperová. Pokud budou lidé žádat o azyl kvůli strachu z odvedení do armády, měly by podle ní státy jejich žádosti nejprve posoudit a pak rozhodnout, zda je přijmou.

Dvojice Britů odsouzených k smrti v samozvané Doněcké lidové republice na východě Ukrajiny se přes Saúdskou Arábii vrátila domů do Británie. Premiérka Liz Trussová řekla, že pro Adena Aslina a Shauna Pinnera tím končí měsíce nejistoty a utrpení, napsal dnes web stanice BBC.

"We're now out of the danger zone."



A video posted to social media shows Aiden Aslin and Shaun Pinner speaking for the first time since their release. They were captured by Russian-backed separatists in eastern Ukraine in April.



