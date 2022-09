Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v dnešní době velmi oblíbená. Je to způsobeno hned několika jejich vlastnostmi. Především proto, že se jedná o téměř bezemisní zdroj tepla, který je velmi šetrný k životnímu prostředí. Navíc mají velmi dlouhou životnost, a tak z dlouhodobého hlediska dokážou ušetřit peníze, které byste zaplatili za energie. Statisticky se vám tato investice vrátí nejpozději do deseti let.

Co se samotného principu fungování tepelného čerpadla týká, je to naprosto jednoduché. Čerpadlo odebírá teplo z okolí. Podle zvoleného typu čerpadla tedy ze vzduchu, vody nebo půdy. Toto získané teplo za pomocí kompresorů a chladící kapaliny dále převede na tepelnou energii, kterou můžeme dále použít pro ohřev vody nebo vytápění domu. Je tepelné čerpadlo vhodné pro váš dům? Stavíte nový moderní dům nebo rekonstruujete starý a vaším cílem je dlouhodobé ušetření nákladů? Pak je odpověď ano. Tepelná čerpadla mají velmi vysokou účinnost (A+++) a díky tomu, že jejich provoz je celoroční, vyřešíte problém s vytápěním jednou pro vždy. Prvním typem je tepelné čerpadlo země/voda Jestli se rozhodnete pro tento typ, pak budete získávat teplo z energie, která je skrytá v půdě. Pro tepelné čerpadlo země/voda existují hned dvě varianty fungující na dvou různých principech. První z nich je hlubinný vrt. Tato varianta je nenáročná na prostor a energii získáváme rovnou z masivu země. Druhou možností jsou tepelné kolektory, které na rozdíl od vrtu nezasahují příliš do hloubky, ale potřebují větší plochu pro sběr tepla. Záleží tedy jen na vás, zda zvolíte možnost hlubinného vrtu (dražší, ale efektivnější a s menšími nároky na velikost pozemku) či kolektorů (levnější, ale více náročné na prostor). Druhým typem je čerpadlo vzduch/voda Princip tepelného čerpadla voda/vzduch je ten, že z okolního vzduchu odebírá teplo, a to následně použije k ohřívání vody. Toho docílíme za pomocí výparníku, což je vlastně seskupení trubek, ve kterém neustále cirkuluje chladivo. Jeho teplota je vždy nižší než teplota vzduchu, a proto je výparník schopen toto teplo absorbovat. Následně díky kompresoru se chladivo po stlačení zahřeje, a to až do teploty 120 stupňů. Tím se samozřejmě změní skupenství kapalného chladiva na plynné. Poslední fází je přesun plynného skupenství chladící kapaliny do výměníku, kde se potkávají oba okruhu. Tedy první s chladící kapalinou a druhý s vodou. Zde dochází rovněž k tomu, kdy chladivo předává získanou tepelnou energii do vody, čímž se ochladí a znovu získá kapalné skupenství. Mezitím ohřátá voda může pokračovat do technické místnosti, kde už pro ni zajisté budete mít využití. Nyní byste měli mít všechny potřebné informace hezky pohromadě a dále už je jenom na vás, jak se s případným pořízením tepelného čerpadla rozhodnete.