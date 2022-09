Aktualizováno: Ruský prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci - první od 2. světové války

Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua armáda povolá v rámci mobilizace 300 000 rezervistů. Je to první mobilizace v Rusku od druhé světové války, píše agentura Reuters.

Putin v projevu obvinil Západ z „jaderného vydírání“, zmínil přitom ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou okupují ruské invazní síly, přičemž Kyjev a Moskva se vzájemně obviňují z jejího ostřelování. Obvinil dále vysoké představitele předních zemí NATO z prohlášení o „možnosti a přípustnosti použití zbraní hromadného ničení proti Rusku - jaderných zbraní“.

Šéf Kremlu zároveň pohrozil Západu ruskou reakcí. „Těm, kteří si dovolují taková prohlášení na adresu Ruska, chci připomenout, že naše země také disponuje různými prostředky ničení,“ uvedl Putin. „Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme všechny dostupné prostředky k ochraně našeho lidu,“ prohlásil šéf Kremlu. Rusko má podle něj dostatek zbraní na odpovídající reakci a nebojí se je použít. Oznámil také navýšení prostředků pro ruský zbrojní průmysl.

„Naše ozbrojené síly dnes operují na linii dotyku, která přesahuje tisíc kilometrů, a čelí nejen neonacistickým formacím, ale v podstatě celé vojenské mašinérii kolektivního Západu,“ prohlásil také Putin, přičemž Moskva termín „neonacisté“ využívá v případě Ukrajiny opakovaně. Cílem Západu je podle něj „oslabit, rozdělit a nakonec zničit“ Rusko.

Podle Putina je mobilizace „plně adekvátní hrozbám, kterým čelíme“. Cíl ruské operace na Ukrajině se podle něj nezměnil, je jím „osvobození“ Donbasu, jak Moskva nazývá okupaci ukrajinských území.

Putin podle listu Kommersant a agentury Interfax prohlásil, že mobilizace se týká pouze vojáků v záloze. „Náboru do vojenské služby budou podléhat pouze občané, kteří jsou v současné době v záloze, a především ti, kteří sloužili v ozbrojených silách, mají určitou vojenskou specializaci a příslušnou zkušenost,“ uvedl šéf Kremlu a dodal, že před vysláním k jednotkám projdou mobilizovaní povinným doplňkovým výcvikem.

Putin v projevu podpořil konání referend o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných částech ukrajinského území. Lidová hlasování mají podle úřadů samozvané separatistické Doněcké lidové republiky (DNR), Luhanské lidové republiky (LNR) a Ruskem dosazených představitelů částí Chersonské a Záporožské oblasti začít v pátek. Kyjev a západní země dopředu zdůrazňují, že narychlo zorganizovaná referenda, která vesměs označují jako falešná, v oblastech ovládaných ruskou armádou není možné uznat.

Šéf ruského resortu obrany Šojgu podle ruskojazyčné stanice BBC také poprvé od března hovořil o ruských ztrátách během invaze na Ukrajině - ministr dnes připustil, že v sousední zemi zahynulo 5937 ruských vojáků. Ukrajinská armáda hlásí, že Rusko přišlo o 54 810 lidí. Šéf ruského resortu obrany kromě toho tvrdil, že ukrajinská strana podle něj přišla o více než 100 000 bojovníků. „Mrtvých mají 61 207 a raněných 49 368,“ pronesl. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Šojgu dále v televizní stanici Rossija 24 uvedl, že Moskva povolá do služby přibližně jedno procento ze svých zdrojů. „Máme obrovské mobilizační zdroje těch, kteří sloužili, mají bojové zkušenosti, vojenskou specializaci. Máme jich téměř 25 milionů,“ prohlásil ministr podle agentury TASS. Mobilizace se podle něj zároveň netýká studentů a branců. Podle Reuters má Rusko k dispozici dva miliony rezervistů.

Částečnou mobilizaci provádí Moskva za účelem kontroly území, která byla „osvobozena“ během „zvláštní operace“ na Ukrajině, řekl dále podle TASS Šojgu s odkazem na Ruskem okupované ukrajinské regiony. „Samotná linie kontaktu, kterou lze nazvat frontovou linií... měří přes 1000 kilometrů. Přirozeně je třeba zajistit to, co je za touto linií a podél ní, tato území je třeba kontrolovat. Na tom se pracuje především,“ řekl ministr.

Částečná mobilizace v Rusku výrazně eskaluje konflikt o Ukrajinu a přichází v době, kdy Rusko čelí ukrajinské protiofenzivě, která donutila jeho jednotky na některých místech ustoupit a vzdát se okupovaných území.

Vyhlášení mobilizace Ruskem bylo předvídatelné a svědčí o tom, že Moskvě nevychází její válečné plány, řekl agentuře Reuters šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Ostatní výroky ruského prezidenta Vladimira Putina v televizním projevu byly podle něj jen rétorické. Jejich cílem bylo přenést vinu za válku na Ukrajině a zhoršující se ekonomickou situaci Ruska na Západ.

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.