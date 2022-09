Aktualizováno: Ukrajinu osvobodíme navzdory Putinovým vyhrůžkám, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident si nemyslí, že se Putin odhodlá k použití jaderných zbraní proti Ukrajině, nedokáže to ale vyloučit. „Nemyslím si, že svět připustí, aby nasadil tyto zbraně,“ řekl Zelenskyj. Přesto podle něj existují rizika, neboť „do hlavy tomuto člověku nevidíme“.

Vyhrůžkám se však Ukrajina nepodvolí a bude „krok za krokem“ postupovat podle svých plánů a osvobodí své území, dodal Zelenskyj. „Zítra může Putin říct: Chceme kromě Ukrajiny také část Polska, jinak použijeme jaderné zbraně. Na takovéto kompromisy nelze přistoupit,“ řekl.

Putin dnes ráno vyhlásil v Rusku částečnou mobilizaci. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Západní státy Putin obvinil z jaderného vydírání a pohrozil odpovídající ruskou reakcí. Kyjev již dříve uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace svědčí o tom, že Moskvě nevycházejí válečné plány.

Ruský prezident podpořil také konání referend o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných částech ukrajinského území. Podle Zelenského „pseudoreferenda“, která by se měla konat již tento týden, „90 procent států neuzná“.

Vyhlášení částečné mobilizace podle Zelenského ukazuje, že má Rusko „problémy s důstojníky“ a dalšími armádními příslušníky a že jeho jednotky na Ukrajině „utíkají z boje“. „Naše tajné služby a naši spojenci to již říkali. Mobilizaci prováděl (Putin) celý poslední měsíc,“ dodal ukrajinský prezident.

Dále uvedl, že pravděpodobnost jednání s Putinem o konci války na Ukrajině se po dnešku snížila. Zopakoval, že rozhovory budou možné teprve poté, co Rusko stáhne z Ukrajiny všechny své vojáky. S Putinovým režimem lze vyjednávat jen z pozice síly, proto musí být ukrajinská armáda podle Zelenského v první řadě silná na bitevním poli. Ochota ruského vedení uznat výsledky referend ale podle něj ukazuje, že válka nyní diplomatické řešení nemá. Vyzval také spojence k pokračování dodávek zbraní, především západních tanků, které jsou podle něj pro Ukrajinu otázkou přežití.

Evropská unie zůstane pevná ve své podpoře Ukrajiny, reagoval předseda Evropské rady Charles Michel na eskalaci války, kterou v dnešním projevu oznámil Vladimir Putin. Mluvčí unijní diplomacie pak obvinil Moskvu z nebezpečného jaderného hazardu a vyzval mezinárodní společenství, aby vytvářelo na Putina tlak s cílem zastavit jeho lehkovážné chování. Putinovo rozhodnutí nařídit částečnou mobilizaci dnes za známku slabosti označily předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a britská premiérka Liz Trussová, které se sešly na okraj Valného shromáždění OSN.

