Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
Počasí dnes -1°C Slabé sněžení

Lžíce oleje pro krásně bílé zuby a ústa bez bakterií. Funguje to vážně tak dobře?

26. 11. 2025 – 19:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lžíce oleje pro krásně bílé zuby a ústa bez bakterií. Funguje to vážně tak dobře?
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Je to až podezřele jednoduché. Lžíce oleje. Pět až deset minut převalování v ústech. A  vaše zuby budou bělejší, dech svěžejší a dásně zdravější. Znáte bělicí trik ájurvédy?

Je to rituál starý více než 3 000 let, známý z ájurvédy a říká se mu oil pulling.

A právě teď zažívá největší návrat od dob kokosového boomu.

Proč o něm mluví dermatoložky, dentální hygienistky i fanoušci přírodní medicíny? Pojďme se podívat, co tahle lžíce oleje ve skutečnosti dokáže a jestli z ní můžete mít opravdu „hollywoodský úsměv“.

milk-cottage-cheese-butter-wooden-table-against-brown-background
Magazín
Tipnete si, kde se zpracovává nejvíc mléka na světě? Je to město, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli

Co je oil pulling? 3 000 let starý rituál, který se vejde do jedné lžíce

Oil pulling vznikl v Indii, kde se věřilo, že ústa jsou „okno k celému tělu“. Takže když se o ně staráte, pečujete i o zdraví jinde.

V praxi to znamená jediné:

vložíte do úst lžíci oleje (kokosový, sezamový nebo slunečnicový)převalujete jej 10–15 minuta pak vyplivnete

To je celé.

Zní to divně? Možná.Funguje to? Překvapivě ano.

bright-picture-beautiful-woman-mittens zdroj: Freepik.com

Proč lidé tvrdí, že mají bělejší zuby?

Nečekej výsledky jako z laserového bělení, ale rozdíl uvidí opravdu každý.

Oil pulling totiž:

  • uvolní povrchové skvrny od kávy, čaje a jídla
  • zjemní zubní plak• zanechá povrch zubů hladší
  • opticky je rozzáří už po pár dnech

Je to jako jemný, přírodní filtr. Nic drastického, nic chemického -  jen čistý olej a trpělivost.

profimedia-0986870619
Magazín
Tajemství vánoční hvězdy: proč právě ona kraluje českým domácnostem

A teď to nejzajímavější: antibakteriální efekt

Tady se spojí stará moudrost s moderní vědou.

Výzkumy naznačují, že olej v ústech váže bakterie a toxiny, které způsobují:

  • zápach z úst
  • zánět dásní
  • citlivost• zubní plak

Proto lidé po ránu říkají, že mají:

  • čistější pocit v ústech• lepší dech• méně citlivé dásně• méně povlaku na jazyku

A popravdě — máloco je tak uspokojující jako pocit „čisté pusy“ ještě před snídaní.

cereals-boiled-egg-tray zdroj: Freepik.com

Kdy to dělat? Ideálně ráno. A rozhodně před snídaní

Ajurvéda přitom říká:Ráno vyčistěte ústa a tím očistíte celé tělo.“

Moderní verze?

Ráno máte v ústech nejvíc bakterií, které přes noc vybudovaly malou kolonii. Oil pulling je doslova vytáhne ven — jako magnet.

A pozor: Olej nikdy nepolykejte. Představte si, co všechno v sobě nese.

black-cumin-seeds-slate-plate-with-fresh-herbs
Magazín
Černý kmín jako malý zázrak: účinky, o kterých většina lidí nemá tušení

Jaký olej je nejlepší?

1) Kokosový olej — hvězda rituálu

Obsahuje kyselinu laurovou, která má silné antibakteriální účinky. Voní dobře, chutná dobře, je nejpříjemnější.

2) Sezamový olej — tradiční ájurvédská volba

Hřejivý, „uzemňující“ a podle ájurvédy nejlepší pro životní rovnováhu.

3) Slunečnicový olej — nejdostupnější

Funguje také, ale nemá tak výrazné benefity jako kokosový či sezamový.

ChatGPT Image 21. 11. 2025 10_30_25
Magazín
Čtyři dobrovolníci se „odstěhovali na Mars“: Po měsíci prozradili překvapivé věci

Pro koho je oil pulling ideální?

Pro lidi, kteří:

  • pijí hodně kávy nebo čaje• mají citlivé nebo krvácející dásně
  • trápí je zápach z úst
  • chtějí bělejší úsměv bez chemie
  • preferují přírodní kosmetiku a rituály

A také pro ty, kteří milují chvíli ticha ráno. Převalujete olej… a svět se na pár minut zpomalí.

close-up-apple-table
Magazín
Co dokáže obyčejné jablko s vaším tělem? Záleží na hodině, kdy ho sníte

Malý rituál, velký efekt

Tahle technika stojí pár korun, pár minut denně, ale podle mnohých lidí dělá zázraky, které zubní pasta nikdy neumí:

  • bělejší úsměv• čistější pocit v ústech• zdravější dásně• lepší dech• méně toxického povlaku

Jediné, co musíte udělat, je dát šanci lžíci oleje. A třeba zjistíte, že hollywoodský úsměv někdy začíná — úplně obyčejně.

Tagy:
jídlo zuby olej bakterie káva lžíce
Zdroje:
Very Well Health, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, mypenndentist.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Babiš přinesl na Hrad seznam kandidátů na ministry, Turek má jít na MŽP

Nejnovější články