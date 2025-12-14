Vědci byli v šoku: „Nikdo nečekal to, co jsme dnes objevili“
14. 12. 2025
1. prosince 2006 NASA zveřejnila snímky, které se staly senzací. Světlé usazeniny v kráteru svědčily o proudu vody, který by naplnil několik bazénů. Přestože voda by se kvůli tlaku rychle vařila, nález rozpoutal debatu, kterou o roky později podpořily objevy roverů, pátrajících po tom největším důkazu: mikrobiálním životě před miliardami let.
Vědecká komunita se po celá desetiletí potýkala s hledáním novějších důkazů o existenci kapalné vody na Marsu, ačkoliv studie jeho zvlněného povrchu naznačovaly, že asi před třemi miliardami let zde kdysi byly řeky a jezera.
Klíčový obrat nastal 6. prosince 2006, kdy NASA zveřejnila vzrušující snímky pořízené její sondou Mars Global Surveyor.
Tekutá voda na povrchu: Stopy v kráteru
Na stěně kráteru na Marsu byly vidět světlé usazeniny, které zřejmě vznikly po proudění vody. Vědci odhadovali, že tyto usazeniny byly dlouhé několik stovek metrů. Tento objev vyvolal velkou debatu o tom, zda se na povrchu planety stále nachází kapalná voda. „Nikdo nečekal to, co jsme dnes objevili,“ řekl tehdy Kenneth Edgett, vědec ze společnosti Malin Space Science Systems v San Diegu. „Mluvíme o kapalné vodě, která je na Marsu právě teď přítomna.“
Vědci tehdy uvedli, že proud vody by naplnil několik bazénů a byl by tak velký, že „kdybyste tam byli a tohle by se blížilo ze svahu, chtěli byste se mu dostat z cesty“. Voda by se nicméně kvůli nízkému atmosférickému tlaku a teplotám rychle vařila a odpařovala.
Navazující milníky: Hledání starověkého života (Pohled z budoucnosti)
Původní vědci v roce 2006 netušili, jaké další průlomy přijdou v následujících letech:
- 2011/2012 (Curiosity): V srpnu 2012 úspěšně odstartoval rover Curiosity (vzlétl v listopadu 2011), který pomohl odhalit, že na Marsu mohl existovat starověký život.
- 2024 (Insight): Přistávací modul Insight NASA měl v roce 2024 najít hluboko v kůře rudé planety velkou podzemní nádrž kapalné vody – dostatečnou k naplnění oceánů na povrchu planety.
- Září letošního roku (Perseverance): Rover Perseverance, který se na Marsu pohybuje od roku 2021, objevil horniny, které obsahují dosud nejsilnější známky starověkého života na planetě.
Perseverance sice nemůže přímo detekovat život, ale nese vrták a trubice pro uchovávání vzorků. Hlavní výzkumník Joel Hurowitz ze Stony Brook University k nedávnému nálezu poznamenal: „Můžeme jen říci, že jedním z možných vysvětlení je mikrobiální život, ale mohly by existovat i jiné způsoby, jak vytvořit tuto sadu prvků, které vidíme. Bylo by úžasné být schopen přesvědčivě prokázat, že tyto útvary byly vytvořeny něčím, co existovalo na jiné planetě před miliardami let, že?“