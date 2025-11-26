Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
Tajemství vánoční hvězdy: proč právě ona kraluje českým domácnostem

26. 11. 2025 – 12:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Jsou rostliny, které doma máme celý rok. A pak je tu jedna, která se objeví, a už to začíná – playlisty s koledami, první horká čokoláda, pečení lineckého, světýlka, svíčky a ten známý pocit, že Vánoce už opravdu přišly.

Tou vyvolenou rostlinou je poinsettie, neboli pryšec nádherný. Květina, která není jen květinou, ale vánočním symbolem sama o sobě.

Rudá, bílá, růžová, žíhaná… miliony Čechů ji každý rok kupují, aranžují, darují. Ale přesto o ní většina lidí ví překvapivě málo. A právě tady začíná její fascinující příběh.

red-poinsettia-flowers-table-home-christmas zdroj: Freepik.com

Příběh jako z vánoční knížky: z mexické divočiny až na české stoly

Pryšec nádherný je doma v teplé a sluncem rozpálené Střední Americe – v Mexiku roste jako keř, klidně i třímetrový. A zatímco my ji vnímáme jako symbol zimy, v její domovině je to rostlina slunce, sucha a světla.

Do Evropy se dostala až v 19. století a brzy si vysloužila přezdívku vánoční hvězda. Ne květy – ty jsou mimochodem droboučké a nenápadné – ale díky barevným listům, které připomínají plamen, hvězdu nebo záblesk světla v zimní tmě.

A možná i proto k ní lidé mají takový vztah:symbolizuje teplo tam, kde je zima. Světlo tam, kde je šero. A slavnost, která trvá jen krátce, ale je krásná.

Proč zrovna tato květina? Stačí se na ni podívat

No sami uznejte, jestli existuje pokojová rostlina, která umí „rozsvítit“ celý interiér během pár vteřin, je to právě pryšec.

  • neuvěřitelně syté barvy• vánoční atmosféra i bez dekorací• vypadá luxusně v moderních i rustikálních interiérech• je perfektní jako dárek• a přitom stojí jen pár desítek až stovek korun

Není to prostě jen květina – je to vánoční mood zabalený v květináči.

festive-christmas-decor-with-red-poinsettia-berries zdroj: Freepik.com

Vánoční hvězda není náročná. Jen musíte znát 3 jednoduchá pravidla

Většina lidí si myslí, že pryšec je „choulostivý“. Ve skutečnosti umí být docela odolný – jen vyžaduje respekt k tomu, odkud pochází.

1. Nesnáší chlad. Nikdy. Ani na vteřinu

Když ji nesete z obchodu domů, mějte ji zabalenou. Průvan a teplota pod 12 °C ji může zničit během dne.

2. Miluje světlo, ale ne přímé slunce.

Ideální místo je parapet, který není ledový, nebo stůl u okna.

3. Zalévat málo a opatrně.

Pryšec nemá rád „mokré nohy“. Zalévejte, až když je povrch suchý, a nikdy ji nenechávejte stát ve vodě.

A že už odkvétá? Ne, ona jen odpočívá

To, co většina lidí považuje za „konec“, je jen fáze odpočinku. Pryšec nádherný se dá držet roky – jen potřebuje po Vánocích trochu klidu.

Pokud ji po odkvetení seříznete, přesadíte a dáte jí světlo, příští rok rozkvete znovu. Ano, opravdu. Jen to chce trpělivost, protože k vytvoření barevných listů potřebuje dlouhé noci a krátké dny.

potted-poinsettia-stand-decorated-room-space-text-christmas-traditional-flower zdroj: Freepik.com

Proč si ji letos domů vzít?

Protože:

  • udělá atmosféru, kterou nic jiného neumí • je to živá dekorace, ne plastová • jako dárek říká: „Myslel/a jsem na tebe“ • a protože Vánoce jsou o pocitech – a pryšec je umí vyvolat na první pohled

Každý rok ji koupíme s pocitem, že Vánocům to prostě sluší víc, když je doma. A když se o ni dobře postaráme, vydrží mnohem déle než sváteční cukroví.

Tagy:
pravidla péče Vánoce domacnost rostlina vánoční hvězda
Zdroje:
denik.cz, Britannica, extension.illinois.edu, homein.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

